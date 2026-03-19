Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της

Παρουσίασε βραβεία γνωστού περιοδικού - Στη βραδιά τραγούδησε η Βανδή

Δανάη Παππά: Tα instastories της ηθοποιού από τα βραβεία Beauty Stars
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά παρουσίασε τα βραβεία Beauty Stars του περιοδικού Madame Figaro, με τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει.
  • Η Παππά δήλωσε ότι είναι αγχωτική η πρώτη της εμπειρία ως παρουσιάστρια και δεν αποκλείει μελλοντική παρουσίαση εκπομπής.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα glam rock power suit με μαύρο σακάκι και στενό παντελόνι, συνδυασμένο με εντυπωσιακό κολιέ.
  • Στα instastories της, εμφανίστηκαν και άλλες ηθοποιοί, όπως η Ταμίλα Κουλίεβα και η Πέννυ Παππαγεωργίου.
  • Η Δέσποινα Βανδή φόρεσε κόκκινο μίνι φόρεμα με κρόσσια στην εκδήλωση.

Ρόλο παρουσιάστριας ανέλαβε η Δανάη Παππά στα βραβεία Beauty Stars του περιοδικού Madame Figaro σε μια λαμπερή βραδιά, την οποία «έντυσε» με τη φωνή της η Δέσποινα Βανδή. 

Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με ρωτούσαν πόσο καιρό έχω ακόμα! Κάπου... ώπα»

Δανάη Παππά: Η glam rock εμφάνισή της στην παρουσίαση των βραβείων Beauty Stars/ instagram

«Πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιάστριας. Είναι πολύ αγχωτικό, όπως όλα τα πράγματα, μου είναι αγχωτικά. Και είναι και κάτι που είμαι τελείως έξω από τα νερά μου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός στο Happy Day. 

Όσο για το ενδεχόμενο να αναλάμβανε κάποια στιγμή την παρουσίαση εκπομπής, δεν το απέκλεισε. «Δεν ξέρω. Όλα παίζονται. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα είναι η τέχνη μου, είναι η υποκριτική. Από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Άμα έρθει κάτι που μπορεί να είναι ενδιαφέρον», είπε χαρακτηριστικά.

Δανάη Παππά: Η δυναμική και άκρως θηλυκή της εμφάνιση

Η ηθοποιός επέλεξε ένα total black σύνολο για την εμφάνισή της στο stage και την παρουσίαση της βραδιάς. 

Φόρεσε ένα δυναμικό και άκρως θηλυκό power suit, συνδυάζοντας  το κλασικό κοστούμι με glam rock στοιχεία.

Το σακάκι της ήταν statement piece. Πρόκειται για μεσάτο μαύρο σακάκι με έντονους ώμους και βαθύ V ντεκολτέ, το οποίο φοριέται χωρίς τοπ από μέσα. Το χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν τα μακριά κρόσσια που ξεκινούσαν από τους ώμους, δίνοντας κίνηση στην εμφάνιση.
Το παντελόνι της ήταν στενό και σε flare γραμμή. 

Έδωσε λάμψη στο look της φορώντας ένα εντυπωσιακό, πολυεπίπεδο κολιέ-choker με κρύσταλλα και το wet look στα μαλλιά της, ενίσχυσε το στιλ του glam rock.

Στα instastories της ηθοποιού είδαμε κι άλλες συναδέλφους της όπως η Ταμίλα Κουλίεβα, η Πέννυ Παππαγεωργίου, η Χρύσα Μιχαλοπούλου και η Γιολάντα Καλογεροπούλου. 

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στη βραδιά των βραβείνω Beauty Stars/ instagram

Η Δέσποινα Βανδή ήταν επίσης εκεί και τραγούδησε τις επιτυχίες της, φορώντας κόκκινο μίνι αστραφτερό φόρεμα με κρόσσια και βαθύ ντεκολτέ, το οποίο φοράει και στις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα μαύρα μποτάκια.
 

