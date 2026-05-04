Συνελήφθη Τράπερ Για Ναρκωτικά

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στην Αγία Βαρβάρα από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, 31χρονος γνωστός τράπερ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό, αλλά και για συμμετοχή στη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο τράπερ θα περάσει σήμερα την πόρτα του ανακριτή, κατηγορούμενος διακίνηση και κατοχή ακατέργαστης κάνναβης και μικροποσότητας βραστής κοκαΐνης.

Μαζί του κατηγορούνται και άλλα τρία άτομα. Ένας από αυτούς, ηλικίας 34 ετών, είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε φέρει στη χώρα μας σχεδόν δυο τόνους ακατέργαστης κάνναβης. Τα ναρκωτικά είχαν βρεθεί σε ειδικές κρύπτες στους θαλάμους δύο φορτηγών διεθνών μεταφορών στη Λάρισα που προορίζονταν για το εξωτερικό. Επίσης, έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και κλοπές.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του τράπερ που συνελήφθη

Σύμφωνα με το astynomiko.gr, τον Απρίλιο του 2022 ο 31χρονος κατηγορήθηκε ότι βίασε στο σπίτι του στο Καματερό μια 17χρονη, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου. Μετά την κατάθεση της στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων εξακριβώθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίσθηκε και συνελήφθη. Όταν ήταν στη φυλακή, ο γνωστός τράπερ Τρανός, του είχε αφιερώσει και κάποιους στίχους σε ένα τραγούδι του λέγοντας «Τα φιλιά μου στον Μ… που ‘ναι στον Κορυδαλλό».

Ο νεαρός που είχε ασχοληθεί και με την τραπ μουσική, βρέθηκε κατηγορούμενος και στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ήταν οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος «εντόπισε το σημείο όπου ήταν τοποθετημένη η διμοιρία του Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη», «διενέργησε επιθέσεις εναντίων των αστυνομικών της Υ.Α.Τ.», «εισήλθε σε αυτοκίνητα παιχτών των αθλητικών αποστολών και διέφυγε μαζί τους» από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη».

Τον Ιούλιο του 2025 συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού για μια τηλεφωνική απάτη – μαμούθ σε βάρος γυναίκας από την οποία κατάφερε να αρπάξει, 52.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας άνω των 800.000 ευρώ.

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή από τα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθήνας που τον αναζητούσαν ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγες μέρες αργότερα, συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο στην Αγία Βαρβάρα για κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί είχαν ζητήσει να βγει ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η ανακρίτρια είχε άλλη γνώμη.