Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη στα Πατήσια

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου 27χρονος τράπερ στα Πατήσια, μετά από καταδίωξη.

Οι αρχές εντόπισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου στα Πατήσια. Οι αναβάτες αγνόησαν το νόημα των αστυνομικών και δε σταμάτησαν, προσποιούμενοι ότι δεν το είχαν αντιληφθεί. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τους ακινητοποιούν τελικά στην οδό Δημητρίου Ράλλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι -στη διάρκεια της καταδίωξης- οι δύο άντρες πέταξαν ένα μαύρο αντικείμενο για να μη βρεθεί στην κατοχή τους. Επρόκειται για μαχαίρι 20 εκατοστών.

Αφού συνελήφθησαν, διαπιστώθηκε ότι οδηγός της μοτοσικλέτας είναι ένας 26χρονος το όνομα του οποίου είναι στη δικογραφία για τη δολοφονική επίθεση στον Γιώργο Λυγγερίδη. Συνεπιβάτης είναι ο 27χρονος τράπερ, ο οποίος έχει ξανααπασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για απείθεια.