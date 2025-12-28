Συνελήφθη γνωστός τράπερ - Επέβαινε σε κλεμμένο όχημα

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές μέσα στον χρόνο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Συνελήφθη γνωστός τράπερ που επέβαινε σε κλεμμένο Ι.Χ. / ERT
Γνωστός τράπερ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυφάδα, καθώς επέβαινε σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι σε αυτό επέβαιναν τρεις άνδρες, ανάμεσά τους ο τράπερ. Κατά τον έλεγχο, σε άλλο επιβάτη βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

«Mε έμπλεξαν!»: Τι υποστήριξε ο τράπερ για την αρπαγή οδηγού ταξί

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. 

Η εμπλοκή του τράπερ σε υπόθεση απαγωγής

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω τράπερ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, από τις 17 Δεκεμβρίου ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του.

Η νέα σύλληψη αναμένεται να επιφέρει πιο αυστηρές νομικές συνέπειες και πιθανή επαναφορά στη φυλακή. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη νωρίτερα φέτος.

Προφυλακίζονται ο τράπερ και άλλοι τρεις για την απαγωγή του 24χρονου

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τους λόγους και τις επιβαρυντικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει ο τράπερ μετά τη σύλληψή του.

