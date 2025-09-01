«Mε έμπλεξαν!»: Τι υποστήριξε ο τράπερ για την αρπαγή οδηγού ταξί

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του ο γνωστός τράπερ, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή και τη ληστεία ενός οδηγού ταξί.

Η υπόθεση θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Σύμφωνα με το θύμα, δύο κοπέλες τον παρέσυραν σε ξενοδοχείο, όπου δέχτηκε επίθεση και απειλές για τη ζωή του από έναν άγνωστο άντρα. Όταν κατάφερε να ξεφύγει, τα μέλη της συμμορίας του είχαν πάρει τα χρήματα, το κινητό του ακόμα και το ταξί.

«Ούτε έκλεψα, ούτε λήστεψα. Δεν έχω καμία σχέση με τη ληστεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με μπερδεύουν με άλλο άτομο. Στο ξενοδοχείο που έγινε η αρπαγή και η ληστεία βρέθηκα εντελώς συμπτωματικά. Επειδή ασχολούμαι με την trap με έχουν μπλέξει τσάμπα», υποστήριξε στην απολογία του.

Ο 25χρονος τράπερ, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή και τη ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί, προσπάθησε να ελαφρύνει τη θέση του κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή. Όμως, ο δικαστικός λειτουργός δεν πείστηκε και του έδειξε τον δρόμο της φυλακής.

Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί

Η περιπέτεια του οδηγού ταξί ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου, όταν του τηλεφώνησε μία φίλη του, με την οποία διατηρούσαν περιστασιακή σχέση, για να συναντηθούν επειδή χρειαζόταν λεφτά.

Έδωσαν ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας και μαζί με μία ακόμη κοπέλα πήγαν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Περιστερίου. Όπως ισχυρίστηκε το θύμα εκείνος πήγε στο δωμάτιό του και οι κοπέλες σε ένα άλλο.

«Περίπου στις 7 το πρωί, ενώ ήμουν μόνος μου στο δωμάτιο, ένας άγνωστος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ύψους 1,70, αδύνατος, με τατουάζ στο πρόσωπο, μου χτύπησε την πόρτα. Όταν άνοιξα, ο άγνωστος εισήλθε στο δωμάτιο και με την απειλή πιστολιού μου είπε: «Με ξύπνησες και θα δεις τι θα σου κάνω» .

Σύμφωνα με τον 33χρονο οδηγό ταξί, ο άγνωστος τον χτύπησε, τον κατέβασε στο άλλο δωμάτιο και για μια ακόμη φορά τον απείλησε πως αν δεν του έδινε 2.500 ευρώ θα τον πυροβολούσε στο κεφάλι.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει και βρήκε καταφύγιο σε ένα πρατήριο καυσίμων. Από εκεί ειδοποίησε το αφεντικό του για την κλοπή του ταξί και ειδοποίησε την αστυνομία.

