Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»

Όσα είπε για το μπούλινγκ της κόρης της Αμαλίας Κωστοπούλου

Δείτε όσα είπε η Τζένη Μπαλατσινού στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε για τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας, και τις νομικές ενέργειες που έχει αναλάβει λόγω αναληθών δημοσιευμάτων.
  • Αναφέρθηκε στην εμπειρία μπούλινγκ που έχει βιώσει η Αμαλία και τα παιδιά της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευτυχίας.
  • Δηλώνοντας ότι απομακρύνεται από τα φώτα, τόνισε ότι είναι πιο καλά από ποτέ.
  • Αντέτεινε ότι δεν είναι η γυναίκα του Υπουργού Κικίλια, αλλά έχει τη δική της ταυτότητα και διαδρομή.
  • Κάλεσε τις γυναίκες να διαχειρίζονται καλύτερα τους τίτλους που αποδίδουν η μία στην άλλη.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Τζένη Μπαλατσινού, κατά τη διάρκεια του γυναικείου Forum Είμαι εδώ για εσένα, που διοργάνωσε η ίδια το Σάββατο 14 Μαρτίου. 

Η γνωστή παρουσιάστρια κι επιχειρηματίας μίλησε για τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα για τις προετοιμασίες του γάμου της και για τα αναληθή δημοσιεύματα που την έχουν αναγκάσει να κινηθεί νομικά. 

Η Τζένη Μπαλατσινού διοργάνωσε το Forum Είμαι εδώ για εσένα

«Όχι εντάξει, ψύχραιμη είμαι με τον γάμο της κόρης μου. Είναι πολύ γλυκό όλο αυτό και πάρα πολύ όμορφο για κάθε μητέρα που το παιδί της προχωράει στη ζωή του. Εγώ το μόνο που θέλω, όλα μου τα παιδιά, αλλά κι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ευτυχισμένα. Είναι εδώ η Αμαλία για τις προετοιμασίες του γάμου. Αλλά για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, θεωρώ ότι τα παιδιά όπως κι όλοι οι άνθρωποι, πρώτα χρειάζεται να είμαστε ευτυχισμένοι και μετά θα είμαστε και πετυχημένοι. Γιατί όταν το πας ανάποδα, χάνεις λίγο τον δρόμο σου». 

Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»

«Νομίζω αν όχι καθένα, όλα τα παιδιά βιώνανε μπούλινγκ. Κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Τα παιδιά μου αλλά κι η Αμαλία έχουν ζήσει αρκετά δύσκολες στιγμές. Κατά κύριο λόγο, ναι (λόγω των γονιών τους). Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί όσο και να προσπαθείς να δυναμώσεις το παιδί σου και να του εξηγήσεις κάποια πράγματα, καλείται εκείνο στον χώρο τον δικό του να ορίσει και να βάλει τα τείχη τα οποία θα το προστατεύσουν», απάντησε η Τζένη Μπαλατσινού για την αποκάλυψη του πρώην συζύγου της, Πέτρου Κωστόπουλου, ότι η μεγάλη κόρη τους, Αμαλία, βίωσε μπούλινγκ στο σχολείο.

Η Τζένη Μπαλατσινού με τη μεγάλη της κόρη, Αμαλία Κωστοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια σχολίασε και την ανάρτηση-διάψευση της Ελένης Μενεγάλη, αναφέροντας πως: «Αυτό πάλι είναι ένα σημείο των καιρών. Που ο καθένας με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να γράψει κάτι χωρίς να έχει την κατάλληλη πληροφορία. Κι είναι αρκετά άκομψο και ξέρετε κανένας ποτέ δεν ξέρει πώς είναι ένα ζευγάρι μέσα στο σπίτι.

Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!

Είναι συνήθως ο κόσμος να σε κάνει να ζεις ιστορίες οι οποίες δεν είναι δικές σου. Οπότε εκεί χρειάζεται πραγματικά μία αποστασιοποίηση και μια προστασία, ούτως ώστε να έχει να κάνει τουλάχιστον τα μέλη της οικογένειάς σου. Από κει και πέρα αυτό είναι νομίζω κάτι που δε θα σταματήσει ποτέ. Έχω κινηθεί νομικά για δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει πάρα πολύ άσχημα και… όχι απλά μία φορά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει εμμονικοί μαζί μου».

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Μετά από 36 χρόνια είναι μια συνειδητή απόφαση κι επιλογή να αποτραβηχτώ από τα φώτα για να κάνω πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο κι είμαι πιο καλά από ποτέ», δήλωσε για το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στο «γυαλί».

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράζεται τις πιο τρυφερές στιγμές του 2025!

Στη συνέχεια, η Τζένη Μπαλατσινού αντέδρασε σε ερώτηση δημοσιογράφου που τη ρώτησε «Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του Υπουργού Βασίλη Κικίλια;»: «Δεν είμαι γυναίκα του Υπουργού κι ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι. Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε λίγο αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Λοιπόν, είμαι αυτό που είμαι, έχω μια διαδρομή… κι ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης!».

