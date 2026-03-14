Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»

Μια αποκάλυψη για την κόρη του, Αμαλία, έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος το πρωί του Σαββάτου μέσα από το Σαββατοκύριακο Παρέα του ΑΝΤ1.

Ο ίδιος, με αφορμή το θέμα του θανάτου της καθηγήτριας που είχε καταγγείλει εκφοβισμό από ομάδα μαθητών, αναφέρθηκε σε ένα δικό του περιστατικό, όπου η κόρη του, δεχόταν μπούλινγκ.

«Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις που θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά», είπε αρχικά. «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, θα τους έδερνα! Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω θα έρθω να σε σκοτώσω. Το σχολείο του είπε μία φορά σταμάτα, δύο φορές σταμάτα, τρεις φορές σταμάτα και συνέχιζε το μπούλινγκ. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λέω, κοίτα να δεις, έρχομαι τώρα εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι. Κι έτσι σταμάτησε!», περιέγραψε.

Η Αμαλία στη μηχανή του μπαμπά της, Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την Τζένη Μπαλατσινού: Την πρωτότοκη κόρη του, Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο.

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ στις 11 Οκτωβρίου 2025 στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η Αμαλία Κωστοπούλου με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ /Φωτογραφία Instagram

Η τελετή έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο στο δημαρχείο του Όστιν, στο Τέξας, όπου το ζευγάρι ζει μόνιμα. Η Αμαλία επέλεξε ένα κομψό λευκό κοστούμι και βέλο, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με πιο casual στιλ.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram με τη λεζάντα «It's Mrs. Medwell to you», δείχνοντας τις βέρες τους και ένα τρυφερό φιλί μετά την τελετή. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι δείπνησε σε ένα burger restaurant, ενώ ακολούθησε ένα κομψό dinner party για λίγους φίλους.