Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»

Η αποκάλυψη του γνωστού εκδότη για τη

14.03.26 , 11:52 SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της
14.03.26 , 11:35 Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
14.03.26 , 11:26 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
14.03.26 , 11:24 Πύργος: «Σήμερα σκοτείνιασε ο κόσμος μας»
14.03.26 , 10:49 Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
14.03.26 , 10:49 Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου
14.03.26 , 10:37 Κρεμμυδόπιτα- Ζαμπονοκασερόπιτα και κρεατόπιτα: Πώς να τις φτιάξεις
14.03.26 , 10:25 Τι ακούγεται στη Σερβία για Ολυμπιακό-Ρόμπινσον - Υπογράφει το καλοκαίρι;
14.03.26 , 10:04 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
14.03.26 , 09:51 Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου
14.03.26 , 09:05 Ford Explorer Collection : Μια έκδοση για... λίγους
14.03.26 , 09:03 Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό του!
14.03.26 , 08:32 Interwetten: Ποιοι οι επόμενοι σταθμοί για Σπανούλη - Ομπράντοβιτς;
14.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαρτίου
13.03.26 , 23:40 Δούκισσα Νομικού: Τι απάντησε για ηλικία, ύψος, κιλά και τον σύζυγό της
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Κωστόπουλος αποκάλυψε ότι η κόρη του, Αμαλία, υπήρξε θύμα μπούλινγκ στο σχολείο.
  • Ανέφερε ότι αντέδρασε έντονα, απειλώντας τον γονέα του μαθητή που την εκφόβιζε.
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ στις 11 Οκτωβρίου 2025 στο Τέξας.
  • Η τελετή έγινε σε κλειστό κύκλο και η Αμαλία φορούσε λευκό κοστούμι.
  • Μετά τον γάμο, το ζευγάρι γιόρτασε με δείπνο σε burger restaurant.

Μια αποκάλυψη για την κόρη του, Αμαλία, έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος το πρωί του Σαββάτου μέσα από το Σαββατοκύριακο Παρέα του ΑΝΤ1.

Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»

Ο ίδιος, με αφορμή το θέμα του θανάτου της καθηγήτριας που είχε καταγγείλει εκφοβισμό από ομάδα μαθητών, αναφέρθηκε σε ένα δικό του περιστατικό, όπου η κόρη του, δεχόταν μπούλινγκ

«Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις που θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά», είπε αρχικά. «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, θα τους έδερνα! Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω θα έρθω να σε σκοτώσω. Το σχολείο του είπε μία φορά σταμάτα, δύο φορές σταμάτα, τρεις φορές σταμάτα και συνέχιζε το μπούλινγκ. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λέω, κοίτα να δεις, έρχομαι τώρα εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι. Κι έτσι σταμάτησε!», περιέγραψε.

Η Αμαλία στη μηχανή του μπαμπά της, Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την Τζένη Μπαλατσινού: Την πρωτότοκη κόρη του, Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ στις 11 Οκτωβρίου 2025 στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η Αμαλία Κωστοπούλου με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ /Φωτογραφία Instagram

Η Αμαλία Κωστοπούλου με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ /Φωτογραφία Instagram

Η τελετή έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο στο δημαρχείο του Όστιν, στο Τέξας, όπου το ζευγάρι ζει μόνιμα. Η Αμαλία επέλεξε ένα κομψό λευκό κοστούμι και βέλο, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με πιο casual στιλ.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram με τη λεζάντα «It's Mrs. Medwell to you», δείχνοντας τις βέρες τους και ένα τρυφερό φιλί μετά την τελετή. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι δείπνησε σε ένα burger restaurant, ενώ ακολούθησε ένα κομψό dinner party για λίγους φίλους.

