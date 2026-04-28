Ρόδος: Προσπάθησε να ρίξει σε γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγο & το παιδί του

Λίγη ώρα μετά έπεσε με το δικό του αμάξι σε χαράδρα

Πηγή: dimokratiki.gr
Ένα σοβαρό περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία με θύματα μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της ερευνούν οι αρχές στη Ρόδο. Πίσω από ένα φαινομενικά απλό τροχαίο, κατά το οποίο όχημα εξετράπη της πορείας του προς μια χαράδρα, φαίνεται να κρύβεται μια σειρά γεγονότων που ξεκίνησε από την παραλαβή ενός παιδιού από τη γιαγιά του και κορυφώθηκε με μια επικίνδυνη εξέλιξη που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που δημοσιεύει η Δημοκρατική, το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026, η μητέρα του παιδιού μετέβη στην κατοικία της γιαγιάς του για να το παραλάβει. Αφού έβαλε το παιδί στο ειδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του οχήματος, ξεκίνησε τη διαδρομή της, έχοντας στη θέση του συνοδηγού τον 45χρονο σύζυγό της, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Εκείνος της είχε ζητήσει να τον μεταφέρει κοντά στην περιοχή του Μόντε Σμιθ.

Η διαδρομή αρχικά εξελισσόταν ομαλά. Ωστόσο, σε κεντρικό σημείο του δρόμου, κοντά σε κυκλικό κόμβο, ο 45χρονος φέρεται να άρπαξε ξαφνικά το τιμόνι και να επιχείρησε να στρέψει το όχημα προς γκρεμό. Η οδηγός αντέδρασε άμεσα, καταφέρνοντας να αποτρέψει την εκτροπή, αν και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του οχήματος, επιχειρώντας να πατήσει το γκάζι. Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο κινητήρας έσβησε λόγω του συστήματος start - stop του αυτοκινήτου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 45χρονος αποχώρησε και επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα. Περίπου στις 21:00, στο ίδιο σημείο, το αυτοκίνητό του εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν έντονη οσμή αλκοόλ, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και από εκεί σε ψυχιατρική κλινική.

Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία οδηγού τρίτου οχήματος, η οποία επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο της μητέρας πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση. Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

 

