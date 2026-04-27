Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Realnews, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το ζευγάρι, που έχει ήδη έναν γιο, τον Αχιλλέα, ανυπομονεί για το καλοκαίρι, οπότε και αναμένεται η άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Ο γιος του Ντίνου Αυγουστίδη και της Μαρίας Τζομπανάκη, μαζί με τη σύζυγό του, κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να επιλέξουν να μη δημοσιοποιήσουν το φύλο του μωρού που περιμένουν.

Το ζευγάρι δεν απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα με την προσωπική του ζωή, γι’ αυτό και οι κοινές του εμφανίσεις είναι σπάνιες. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, στην πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ» της Μαρίας Τζομπανάκη, στο θέατρο «Αλάμπρα», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης με τη Γεωργία Κρασσά στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ» / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Το πόσο πολύ προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους φαίνεται τόσο από τις ελάχιστες κοινές εμφανίσεις τους όσο και από πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει ο Ορφέας Αυγουστίδης στη Φαίη Σκορδά. Ο ίδιος είχε μιλήσει για την ευτυχία που τους χάρισε ο γιος τους με τη γέννησή του, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του.

«Το παιδί σου είναι κάτι χειροπιαστό και είναι αυτό που θα σε κοιτάζει όταν εσύ θα φεύγεις ή θα νομίζεις ότι φεύγεις ή θα σε πιά νουν οι μαύρες σου και θα θέλεις κάποιον ή κάποια για να σηκωθείς. Το παιδί είναι μια καλή αφορμή για να σηκωθείς. Αυτό που έχουμε φτιάξει με τη Γεωργία είναι ένα όλον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι μετρά ήδη εννέα χρόνια κοινής πορείας. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, σε κτήμα στο Κορωπί, σε μια συγκινητική τελετή με έντονο κρητικό χρώμα, λόγω της καταγωγής του ηθοποιού, ο οποίος τότε είχε δηλώσει: «Και έρχεται η ζωή να μας αποκαλύψει έτσι απόλυτα ότι τίποτα πραγματικό δεν μπορεί να μπει σε αναμονή και σε παύση και ας φαίνεται έτσι αυτούς τους καιρούς. Μην ξεχνιόμαστε, η ζωή προχωρά, μεγαλύτερη απόδειξη η καρδιά του γιου μου που νιώθω να χτυπά στο στέρνο μου όταν τον κρατώ. Και η υπέροχη Γεωργία μου που η γενναιότητά της και η γενναιοδωρία της με έκαναν να εμπιστευτώ ξανά τις φωτεινές ποιότητες της ανθρωπότητας και ότι όντως ο καρπός ενός όμορφου έρωτα μπορεί να φέρει την αθανασία των ερωτευμένων».

Τη φετινή σεζόν, ο Ορφέας Αυγουστίδης έχει έντονη παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Η Τελευταία Κλήση», αλλά και στην παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», η οποία ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία σύντομα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον β’ κύκλο της κωμικής σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα», όπου υποδύεται τον Χάρη.