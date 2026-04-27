Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου 

Διεκόπη η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους τρεις που συνελήφθησαν μαζί με τον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο. Το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σήμερα η διαδικασία και όρισε νέα δικάσιμο για τις 20 Μαΐου 2026. Απαρηγόρητη ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η 20χρονη πρώην σύντροφος του θύματος.

Οι τρεις νεαροί κάθισαν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά το περιστατικό φέρονται να συναντήθηκαν με τον δράστη, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι είχε μαχαιρώσει τον 27χρονο άνδρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστική συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η σύντροφος του δράστη, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, ξεσπώντας επανειλημμένα σε κλάματα.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και ο πατέρας του θύματος, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επιδιώκοντας την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του παιδιού του.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση ζήτησε να αναβληθεί η δίκη, επικαλούμενη κώλυμα ενός εκ των συνηγόρων. Το δικαστήριο προχώρησε τελικά σε διακοπή της δίκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν.

Την ίδια στιγμή, για αύριο έχει προγραμματιστεί η απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη ενώπιον του Ναυτοδικείου.

Άγιος Δημήτριος: «Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι με έχει βρει»

Σε κατάσταση σοκ δηλώνει ότι βρίσκεται η 20χρονη σύντροφος του καθ’ ομολογίαν δράστη. Σε γραπτή της τοποθέτηση που παρουσιάστηκε από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ζητά σεβασμό και αποσαφηνίζει όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι με έχει βρει. Θέλω μόνο να σεβαστούν όλοι το πένθος και να μην διακινούν ψευδείς πληροφορίες, όπως για δήθεν αυτοκτονίες άλλων προσώπων. Πλην αυτών των γραμμών, δεν έχω δώσει καμία αποκλειστική συνέντευξη σε κανέναν. Και πάλι ζητώ από όλους σεβασμό πρώτα στη μνήμη του αδικοχαμένου ανθρώπου και στο βαρύ πένθος της οικογένειάς του και τελευταία στη δική μου τραγική κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

