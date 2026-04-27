Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου

27.04.26 , 15:51 Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
27.04.26 , 15:48 Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!
27.04.26 , 15:29 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
27.04.26 , 15:21 Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
27.04.26 , 15:13 Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραπέζια παρουσιάζεται στο Cash or Trash!
27.04.26 , 15:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 14:47 Εβδομάδα-φωτιά στο MasterChef: Το Mystery Box που αλλάζει τις ισορροπίες
27.04.26 , 14:31 Βασίλης Κούκουρας: Η αποκάλυψη για τις δουλειές που έχασε λόγω... ύψους
27.04.26 , 14:19 Eλληνίδα ηθοποιός: « H αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να κάνω»
27.04.26 , 14:15 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη
27.04.26 , 14:11 Αμαλιάδα: Απολογείται η Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
27.04.26 , 13:56 Άση Μπήλιου: Οι πλανητικές αλλαγές & η διπλή Πανσέληνος του Μαΐου
27.04.26 , 13:44 Νέος σεισμικός χάρτης του ΑΠΘ - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
27.04.26 , 12:42 Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (27/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διεκόπη η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους τρεις που συνελήφθησαν μαζί με τον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο. Το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σήμερα η διαδικασία και όρισε νέα δικάσιμο για τις 20 Μαΐου 2026. Απαρηγόρητη ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η 20χρονη πρώην σύντροφος του θύματος. 

Οι τρεις νεαροί κάθισαν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά το περιστατικό φέρονται να συναντήθηκαν με τον δράστη, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι είχε μαχαιρώσει τον 27χρονο άνδρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστική συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η σύντροφος του δράστη, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, ξεσπώντας επανειλημμένα σε κλάματα.

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και ο πατέρας του θύματος, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επιδιώκοντας την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του παιδιού του.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση ζήτησε να αναβληθεί η δίκη, επικαλούμενη κώλυμα ενός εκ των συνηγόρων. Το δικαστήριο προχώρησε τελικά σε διακοπή της δίκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν. 

Την ίδια στιγμή, για αύριο έχει προγραμματιστεί η απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη ενώπιον του Ναυτοδικείου.

Άγιος Δημήτριος: «Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι με έχει βρει»

Σε κατάσταση σοκ δηλώνει ότι βρίσκεται η 20χρονη σύντροφος του καθ’ ομολογίαν δράστη. Σε γραπτή της τοποθέτηση που παρουσιάστηκε από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ζητά σεβασμό και αποσαφηνίζει όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι με έχει βρει. Θέλω μόνο να σεβαστούν όλοι το πένθος και να μην διακινούν ψευδείς πληροφορίες, όπως για δήθεν αυτοκτονίες άλλων προσώπων. Πλην αυτών των γραμμών, δεν έχω δώσει καμία αποκλειστική συνέντευξη σε κανέναν. Και πάλι ζητώ από όλους σεβασμό πρώτα στη μνήμη του αδικοχαμένου ανθρώπου και στο βαρύ πένθος της οικογένειάς του και τελευταία στη δική μου τραγική κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον σκότωσε»

Οι εξελίξεις συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

 

