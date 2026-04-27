Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 20χρονο που σκότωσε, καρφώνοντας ένα μαχαίρι στην καρδιά, έναν 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο, με κίνητρο της ερωτική αντιζηλία.

Βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega αποκαλύπτει πώς ο δράστης προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο νεαρός υποστήριξε ότι πήγε στο μοιραίο ραντεβού με το αυτοκίνητο του πατριού του.

O 20χρονος που δολοφόνησε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο

Στο βίντεο όμως φαίνεται η στιγμή που φτάνει στο πάρκο του Ασυρμάτου με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και όχι με εκείνο που είχε ισχυριστεί στην αστυνομία.

Άγιος Δημήτριος: «Με τρόμαζε με τις αντιδράσεις του»

Παράλληλα, η πρώην σύντροφός του, αποκάλυψε στο Mega πως ο 20χρονος ήταν ένας εκρηκτικός χαρακτήρας που συχνά έμπλεκε σε καβγάδες, κάτι που την τρόμαζε.

To 27χρονο θύμα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο

«Κάθε φορά που εγώ θα του έλεγα κάτι για κάποιον, έστω για πλάκα, είτε οτιδήποτε, ήταν πολύ αντιδραστικός η αλήθεια είναι αυτή. Δε φοβόμουν ότι θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει, απλά επειδή μου είχε πει και για άλλες πράξεις του, ότι ήταν ατίθασος και ότι έχει ξαναχτυπήσει παιδί, απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι», είπε η 20χρονη.

Η νεαρή κοπέλα μίλησε και για το τατουάζ «δάκρυ» που έχει ο 20χρονος κάτω από το μάτι του και τι της είχε πει σχετικά με αυτό.

«Έχει ένα δάκρυ στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ συνήθως, το έχουν άτομα τα οποία έχουν σκοτώσει άνθρωπο ή έχουν πάει να σκοτώσουν και όταν τον είχα ρωτήσει όταν πρωτογνωριστήκαμε “είσαι δολοφόνος;” του είχα πει εγώ, το είχα πει για πλάκα, μου είχε πει “παραλίγο!”», είπε η 20χρονη.

Άγιος Δημήτριος: Τα σβησμένα μηνύματα

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία δείχνουν πως ο 20χρονος φαίνεται πως φρόντισε να σβήσει από το κινητό της συντρόφου του τα μηνύματα που του είχε στείλει εκείνη και του ζητούσε να μην πάει στο ραντεβού με τον 27χρονο.

Άγιος Δημήτριος: «Δεν επιθυμούσα να σκοτώσω τον 27χρονο»

Πάντως, ενώπιον των αρχών ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο.

«Δεν ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παρ’ όλ’ αυτά πήγε στο συγκεκριμένο ραντεβού έχοντας μαζί του το μαχαίρι του φόνου.

Το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος δολοφόνησε τον 27χρονο στην καρδιά

Άγιος Δημήτριος: Η επίθεση στον 27χρονο

Ο 20χρονος έκλεισε το ραντεβού με τον 27χρονο, καθώς είχε μάθει για τις προσπάθειες του δεύτερου να πείσει τη νυν σύντροφό του να είναι και πάλι μαζί.

Μαζί του είχε πάρει κι έναν 18χρονο φίλο του, ενώ κουβαλούσε και το μαχαίρι, με το οποίο τον σκότωσε.

Οι δύο νεαροί λογομάχησαν και ο 20χρονος κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά του θύματος. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Πήγε σπίτι του, άλλαξε ρούχα, έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του και πήρε το αυτοκίνητο του πατριού του για να πάει βόλτα στην παραλιακή με την κοπέλα του και δύο φίλους του, μισή ώρα μετά τη δολοφονία.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε που ανήκει στον πατριό του», είπε ο φίλος του.

Τα κορίτσια που γνώριζαν ότι δράστης και θύμα θα συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους ρωτούσαν επίμονα να μάθουν τι είχε συμβεί. Ο 20χρονος όμως μέχρι την τελευταία στιγμή «έπαιζε» θέατρο.

Μετά από αρκετές πιέσεις ο δράστης αποκάλυψε τι συνέβη.

«Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του “εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος. Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα», είπε η 20χρονη.

Τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη αναμένεται να δικαστούν σήμερα, ενώ ο 20χρονος απολογείται την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.