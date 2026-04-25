Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»

Το μέρος που έκρυψε το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο υπέδειξε ο 20χρονος κατηγορούμενος ναύτης.

Ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι μετά τη στυγερή δολοφονία καθάρισε το μαχαίρι από το αίμα και στη συνέχεια το απέκρυψε στους ηλιακούς θερμοσίφωνες της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

«Επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές, θα σας πω πού άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα. Συγκεκριμένα αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από κει συνέχισα, ανεβαίνοντας τη σκάλα κι έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό, πέρασα στο σημείο, όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω που είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί. Τέλος θέλω να σας πω ότι πριν κρύψω το μαχαίρι, το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό», φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μαχαίρι στο σημείο που υπέδειξε ο δράστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ερευνών, πρόκειται για κρητικό μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, με το οποίο ο 20χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα καρφώνοντάς τον στην καρδιά. Μετά την επίθεση στο πάρκο Ασυρμάτου εγκατέλειψε το σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του και κατευθύνθηκαν στο σπίτι του, όπου άλλαξαν ρούχα και έφυγαν ξανά.

Ο 20χρονος οδηγείται στο Ναυτοδικείο Πειραιά / Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Χαλκιόπουλος)

Άγιος Δημήτριος: «Τράβηξε φωτογραφία το μαχαίρι που έσταζε αίμα» - Τι κατέθεσε η πρώην σύντροφος του θύματος

Η σύντροφος του 20χρονου και πρώην σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε στη ΓΑΔΑ ότι όταν ο δράστης πληροφορήθηκε τον θάνατο του ούρλιαζε, λέγοντας πως θα αυτοκτονήσει.

Η ίδια και μια ακόμη κοπέλα είπαν στους αστυνομικούς ότι ο 20χρονος είχε τραβήξει φωτογραφία κρατώντας το μαχαίρι ενώ έσταζε ακόμη το αίμα του 27χρονου.