Γόνοι πλουσίων διακινούσαν ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια με super car!

Στρατολόγησαν παιδί 13 ετών! - Πώς δρούσαν δύο κυκλώματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο εφηβικά κυκλώματα ναρκωτικών δρούσαν στα Βόρεια Προάστια, με γόνους πλουσίων οικογενειών να διακινούν κοκαΐνη και κάνναβη.
  • Χρησιμοποιούσαν super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ για τη διανομή ναρκωτικών, κρύβοντας τα μέσα σε αυτό.
  • Αρχηγός της σπείρας ήταν 21χρονος που διέφυγε μετά από επίθεση σε αστυνομικό.
  • Στρατολογούσαν ανήλικους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών 13 ετών, για τη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Η δεύτερη οργάνωση δρούσε στους Θρακομακεδόνες, χρησιμοποιώντας εγκαταλελειμμένο σπίτι ως ορμητήριο.

Σοκάρουν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα δύο εφηβικά κυκλώματα ναρκωτικών που λυμαίνονταν τα Βόρεια Προάστια. Γόνοι πλουσίων οικογενειών διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη σε σχολεία και παιδικές χαρές, με super car, οι οποίοι είχαν στρατολογήσει μέχρι και 13χρονο. 

Ένα εφηβικό δίκτυο με βαριά ιεραρχία χρησιμοποιούσε για τη διανομή κάνναβης και κοκαΐνης super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ, το οποίο ανήκει σε γιο επιχειρηματία. 

Έκρυβαν τα ναρκωτικά μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούσαν ως κεντρική «καβάτζα» και ήταν δηλωμένο στο όνομα ανθρώπου που είχε πεθάνει. 

Γόνοι πλουσίων διακινούσαν ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια με super car!

Αρχηγός της σπείρας ένας 21χρονος που κατάφερε να διαφύγει, αφού πρώτα εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε αστυνομικό. Υπαρχηγοί, ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι στρατολογούσαν παιδιά γυμνασίου ηλικίας μόλις 13 ετών.

Τα στελέχη της Ασφάλειας διαπίστωσαν ότι πούλησαν ναρκωτικά σε μια 14χρονη. 

Η αργκό του θανάτου και οι «καβάτζες» σε σχολεία και πλατείες 

Οι επικοινωνίες γίνονταν αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών.  

Το «σταφ» ήταν η κάνναβη, το «ρουφηχτό» η κοκαΐνη, ενώ οι ζυγαριές ακριβείας ονομάζονταν «ζήτα».  

Όταν οι ανήλικοι αγόραζαν «αέρα», δηλαδή με πίστωση, και καθυστερούσαν να παραδώσουν τα «λέκ», τότε ακολουθούσε βία: ξυλοκοπούσαν όποιον δεν έδινε τα χρήματα στην ώρα του. 

Nαρκωτικά Βόρεια Προάστια

Το ορμητήριο «τραπ» και η απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού 

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δρούσε στους Θρακομακεδόνες.  

Ο 19χρονος αρχηγός ήταν ο «Boss» και χρησιμοποιούσε παιδιά 14 και 15 ετών, τα οποία αποκαλούσε «πιτσιρίκια» για το σπρώξιμο των ναρκωτικών.  

Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο είχαν ονομάσει «τραπ». 

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