Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου, αλλά και τους προβληματισμούς της για το μεγάλωμα της κόρης τους, μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vita.

Έχοντας μεγαλώσει στη Σύρο, η γνωστή ηθοποιός συγκρίνει την ηρεμία του νησιού με τους ρυθμούς της πρωτεύουσας, σημειώνοντας πως η ζωή στην Αθήνα διαφέρει σημαντικά: «Η Σύρος και η Αθήνα είναι σαν να λέμε άσπρο και μαύρο... Στην Αθήνα αν συμβεί κάτι, δε θα πει κανείς: “Α, είναι η Έλλη, η κόρη του Γιώργου και της Δανάης”. Δεν υπάρχει σε μια μεγάλη πόλη αυτή η οικειότητα, η μεγαλύτερη θα έλεγα ασφάλεια – γιατί κατά τη γνώμη μου πουθενά δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια εκατό τοις εκατό».

Αναφερόμενη στα συναισθήματα που φέρνει ο ερχομός ενός παιδιού, η ηθοποιός εξήγησε πως η μητρότητα συνδυάζει τη γενναιότητα με νέες ανησυχίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Λόγω ενστίκτου, κάνεις πράγματα που ούτε η ίδια πίστευες ότι μπορείς και από την άλλη, θέλοντας και μη, γεννιούνται κάποιοι φόβοι που ίσως φανταζόσουν ότι δε θα σε απασχολούσαν ποτέ. Εγώ νιώθω ότι έχω μια ισορροπία... Το σίγουρο είναι ότι οι μαμάδες είμαστε πολύ δυνατές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Η ίδια ανακάλυψε μια πρωτόγνωρη εσωτερική δύναμη, η οποία μεταφράζεται σε αντοχή και θέληση να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, ώστε να αποτελέσει το σωστό παράδειγμα για την κόρη της.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και το γεγονός ότι κινούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, η ηθοποιός δηλώνει τυχερή για την αμοιβαία κατανόηση: «Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω... υπάρχει κατανόηση, συνεννόηση και στήριξη σε όλα - στα ωράρια, στην κούραση, στο στρες».

Παρόλα αυτά, ξεκαθαρίζει πως η καθημερινότητά τους στο σπίτι δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την υποκριτική, καθώς όταν επιστρέφουν από τη δουλειά λένε τα νέα τους, αλλά εστιάζουν και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ζωής τους.