Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Η νέα φωτογραφία από τις διακοπές του ερωτευμένου ζευγαριού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου περνούν τις διακοπές τους στην Πάρο.
  • Δημοσίευσαν τρυφερά στιγμιότυπα από την παραλία και τη θάλασσα στα social media.
  • Ο Γιώργος ανάρτησε φωτογραφία με τη Ντορέττα, συνοδευόμενη από το τραγούδι "Το Καλοκαιράκι".
  • Οι ηθοποιοί μοιράστηκαν σπάνια προσωπικά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.
  • Η Ντορέττα είχε προηγουμένως δημοσιεύσει βίντεο από βουτιές σε ποτάμι, χωρίς να αποκαλύψει το σημείο.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κι η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης δημοσίευσε insta story στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου σε τρυφερό καρέ, με φόντο τη θάλασσα.

Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Η εικόνα που ανέβασε ο ηθοποιός τον δείχνει ξαπλωμένο στην άμμο αγκαλιά με την ηθοποιό. Σε άλλη περιγραφή των ίδιων διακοπών, αναφέρεται επίσης ότι οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι μέσα στη θάλασσα. Το κοινό στοιχείο σε όλες τις αναρτήσεις είναι ότι το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί ένα σπάνιο προσωπικό στιγμιότυπο από την απόδρασή του στο νησί των Κυκλάδων. 

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η selfie στο αυτοκίνητο πριν τις διακοπές τους

Το story του Γιώργου Γεροντιδάκη συνοδεύτηκε από το τραγούδι των Φατμέ Το Καλοκαιράκι. Με αυτή την επιλογή, ο ηθοποιός έντυσε μουσικά τη φωτογραφία από την παραλία, δίνοντας καθαρά καλοκαιρινό τόνο στην ανάρτησή του.

Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Οι δύο ηθοποιοί δεν συνηθίζουν να δημοσιεύουν συχνά κοινό υλικό από την προσωπική τους ζωή. Αυτή τη φορά, όμως, μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media έδωσαν μια πιο άμεση εικόνα από το πώς περνούν μακριά από την καθημερινότητα, κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών τους στην Πάρο.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Εκτός από τη φωτογραφία με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε κι εικόνες από το σημείο όπου διαμένει. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η θέα από το ξενοδοχείο με φόντο την πισίνα, αλλά και ένα βίντεο ή στιγμιότυπο από μακροβούτι που έκανε στην πισίνα.

Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε μοιραστεί και μία selfie από το αυτοκίνητο, στην οποία φαίνονταν και οι δύο, ενώ εκείνος οδηγούσε. Οι αναρτήσεις αυτές συμπληρώνουν το παζλ της κοινής τους καλοκαιρινής απόδρασης, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες πέρα από όσα οι ίδιοι επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν.

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δημοσιεύσει βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου καταγραφόταν να κάνει βουτιές σε ποτάμι μέσα σε δασικό τοπίο. Στην ανάρτησή της δεν είχε αποκαλύψει το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν, είχε όμως επιλέξει να δώσει έναν πιο ανάλαφρο τόνο, αναφέροντας ότι έτσι αντιμετωπίζει τον καύσωνα.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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