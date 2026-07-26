Βερολίνο: Επίθεση στο Pride με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος

Έπεσε με βαν σε πλήθος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Επίθεση σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο με έναν νεκρό / Reuters

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γερμανικές αρχές μετά τη σοβαρή επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματίες και μία νεκρή. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 21χρονου υπόπτου.

Pride Βερολίνου

Αναστάτωση στο Βερολίνο μετά τα επεισόδια / AP (Ebrahim Noroozi)

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπερηφάνειας της Ευρώπης, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πολίτες, που διεξάγεται στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το λευκό βαν που έπεσε στο πλήθος προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. 

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Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και αποκλείοντας την περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα.

Επίθεση στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 21χρονου

Βερολίνο: Επίθεση στο Pride με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος

Ο 21χρονος Ισλαμιστής που είναι ύποπτος για την αιματηρή επίθεση 

Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως βασικό ύποπτο έναν 21χρονο άνδρα, ο οποίος αναζητείται εντατικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους και συγκεντρώνουν καταθέσεις μαρτύρων.

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Ο φερόμενος ως δράστης προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας τα ξημερώματα, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. «Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», είπε σε δημοσιογράφους.

Μία νεκρή από την επίθεση στο Βερολίνο

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου για την επίθεση στο Βερολίνο / AP (Ebrahim Noroozi)

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο βασικός ύποπτος Αμπντούλ Μπ. είχε αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς όμως να εντοπίσουν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό του. Λίγο αργότερα, η αστυνομία εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία και τα προσωπικά του στοιχεία, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για πληροφορίες. Ο άνδρας περιγράφεται ως αδύνατος, περίπου 1,90 μέτρα ύψος, με μαύρα μαλλιά, ενώ εκτιμάται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. Οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση ή την πιθανή τοποθεσία του να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να τον πλησιάσει, καθώς θεωρείται πιθανόν οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Επίθεση στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου: Έντονη ανησυχία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γερμανική κοινωνία, καθώς συνέβη σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από τη Γερμανία και το εξωτερικό. Οι αρχές ενίσχυσαν άμεσα την αστυνομική παρουσία στην περιοχή, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστεί ο ύποπτος.

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του 21χρονου να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι γερμανικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να διαλευκάνουν την υπόθεση και να αποδώσουν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας.

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