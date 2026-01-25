Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο Βερολίνο με πέντε τραυματίες

Oι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr
Γερμανία - Αστυνομία
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη συνοικία Τιεργκάρντεν του Βερολίνου, λίγο μετά τις 05:00 τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ δύο από αυτούς φέρουν τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους και υποβάλλονται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
NEWPOST
