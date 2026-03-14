Θεσσαλονίκη: Από μαχαίρι στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε βάρος του 23χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι εκείνος χτύπησε με το μαχαίρι τον νεαρό απολογείται αυτήν την ώρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να εμφανιστούν στην αστυνομία και δύο ακόμα άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στην δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε στο 23χρονο, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία, και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος.

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος έχασε πάνω από 20 λίτρα αίματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 20χρονος έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος, ενώ το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της στο thestival.gr η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του θύματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρήξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης, μετά τους ισχυρισμούς του ότι εκείνος δέχθηκε πρώτα επίθεση από τον 20χρονο και την παρέα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτήν προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα, ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το βράδυ ο 20χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο οδόστρωμα και λίγο μετά να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Βίντεο τον έχει καταγράψει, μαζί με δύο ακόμα άτομα, να κινείται επί της οδού Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά και στην οδό Αργοναυτών οι δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν και να καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Επί 50 λεπτά διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ κι εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 23χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία, ισχυρίστηκε πως δέχθηκε πρώτος επίθεση από τα τρία άτομα, τα οποία, όπως είπε, δεν τα γνώριζε. Όσο ήταν στο έδαφος και δεχόταν χτυπήματα, φέρεται να είπε βρήκε ένα μαχαίρι, το πήρε και άρχισε να τους χτυπά, χωρίς να καταλαβαίνει ποιος χτύπησε και πόσο σοβαρά. Στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του, ωστόσο δεν είπε τίποτα για τους λόγους που έγινε η συμπλοκή με τα άλλα τρία άτομα που είχε αυτή την τραγική κατάληξη.