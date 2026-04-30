Πρωτομαγιά: Χωρίς τραμ, μετρό και ΗΣΑΠ - Τι θα γίνει με τα λεωφορεία

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
30.04.26 , 12:24 Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα
30.04.26 , 12:18 Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα
30.04.26 , 11:53 Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
30.04.26 , 11:43 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η elegant εμφάνιση με διαχρονικό black & white σύνολο
30.04.26 , 11:40 «Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
30.04.26 , 11:05 Geely: Τι παρουσίασε στην Auto China 2026
30.04.26 , 10:57 Βάσια Κωσταρά για το πρόβλημα υγείας της: «Φοβήθηκα πολύ, δεν ήταν εύκολο»
30.04.26 , 10:41 Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event - Tι φόρεσαν Καγιά και Νομικού
30.04.26 , 10:35 Αλλαγές στην ψυχαγωγική ζώνη του Open: Ποιο είναι το μέλλον του Πάτρα;
30.04.26 , 10:22 Πρωτομαγιά: Χωρίς τραμ, μετρό και ΗΣΑΠ - Τι θα γίνει με τα λεωφορεία
30.04.26 , 10:17 Βυτινάρος: Απαντά για τη φημολογούμενη σχέση της με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη
30.04.26 , 10:00 Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη
30.04.26 , 09:38 Sal Da Vinci: Ο Ιταλός τραγουδιστής της Eurovision με τον διάσημο πατέρα
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
«Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Χωρίς σιδηρόδρομο Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, την Πρωτομαγιά – Στάσεις εργασίας σε τρόλεϊ και λεωφορεία / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Παρασκευή 1η Μαΐου δε θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία, από την έναρξη έως και τη λήξη της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στον σιδηρόδρομο, τόσο στο εθνικό δίκτυο όσο και στον προαστιακό.

Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Στο ενδιάμεσο διάστημα (09:00–21:00) θα κινούνται κανονικά, ωστόσο σε περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται απεργιακές συγκεντρώσεις ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται τα δρομολόγια στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πρωτομαγιά: Απεργία ανακοίνωσε και η ΠΝΟ

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα τεθεί σε ισχύ από τις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΗΣΑΠ
 |
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top