Την Παρασκευή 1η Μαΐου δε θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία, από την έναρξη έως και τη λήξη της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στον σιδηρόδρομο, τόσο στο εθνικό δίκτυο όσο και στον προαστιακό.

Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Στο ενδιάμεσο διάστημα (09:00–21:00) θα κινούνται κανονικά, ωστόσο σε περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται απεργιακές συγκεντρώσεις ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται τα δρομολόγια στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πρωτομαγιά: Απεργία ανακοίνωσε και η ΠΝΟ

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα τεθεί σε ισχύ από τις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.