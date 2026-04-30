Κοσιώνη: «Ένα βήμα πριν αποχωρίσει από τον ΣΚΑΙ» - Όσα έγιναν στη συνάντηση

Το κρίσιμο ραντεβού που θα κρίνει το μέλλον της στο κανάλι

Λίγες μέρες μετά την παραίτηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΙ, Βασίλη Παπαδρόσου, σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά και η Σία Κοσιώνη είναι «ένα βήμα πριν την αποχώρησή της από το Κανάλι του Φαλήρου».

Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους: «Το 2026 είναι πολύ κακιασμένο»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Πρωινό» η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ σε συνάντηση που έκανε με ανώτατο αξιωματούχο του ΣΚΑΙ ανέφερε την πρόθεσή της να αποχώρησει.

Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένας από τους λόγους φέρεται να είναι και η αλλαγή στην ιεραρχία καθώς η παρουσιάστρια είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον οποίο αποχαιρέτησε με εγκάρδιες ευχές.

 

 

«Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδρόσου ως Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθιά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας. Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα.

Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου» ανέφερε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η Σία Κοσιώνη δημοσιεύοντας μία φωτογραφία τους.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελά, το «διαζύγιο» Σίας- ΣΚΑΙ μπορεί να μην έχει οριστικοποιηθεί, όμως η απόφαση της παρουσιάστριας δύσκολα θα αλλάξει. 

Ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει οριστεί μία νέα συνάντηση από την οποία θα κριθεί είτε η ανανέωση του συμβολαίου της καταξιωμένης δημοσιογράφο είτε η αποχώρησή της από το κανάλι του Φαλήρου μετά από είκοσι χρόνια. 

Σε περίπτωση που η δημοσιογράφος- παρουσιάστρια αποχωρήσει, ο ΣΚΑΙ ακόμα δεν έχει σκεφτεί ποια θα τη διαδεχτεί αν και πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως μία λύση είναι είτε η Χριστίνα Βίδου είτε η Λένα Φλυτζάνη. 

Να σας θυμίσουμε πως η Σία Κοσιώνη πριν από λίγες μέρες σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star και οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν έχει κάνει συζητήσεις με το κανάλι για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ανέφερε:

«Μη λέμε τέτοια πράγματα, μην τα ανοίγουμε».

