Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Σία Κοσιώνη, τόσο για τις εξελίξεις που αφορούν την επαγγελματική της πορεία στον ΣΚΑΪ όσο και για τον δημόσιο διάλογο που προκλήθηκε μετά από μια πασχαλινή ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη.

Τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα θέλουν το τηλεοπτικό της μέλλον να βρίσκεται υπό συζήτηση, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επαφές με τον σταθμό σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας τους την επόμενη σεζόν. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, το θέμα έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, δεδομένης της πολυετούς παρουσίας της στην ενημέρωση.

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στο φετινό Πάσχα, το οποίο όπως είπε είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια: «Χρόνια πολλά! Τι έκπληξη πασχαλινή είναι αυτή! Πάρα πολύ όμορφα. Αυτές οι γιορτές, οι γιορτές πάντα είναι κούραση, δεν είναι ξεκούραση. Υπάρχει πνευματική ξεκούραση όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.Εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας.»

Όταν ρωτήθηκε για την υγεία της και αν έχει επανέλθει απάντησε: «Σχεδόν. Σχεδόν, θα έλεγα», αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχθηκε: «Άναψα και εγώ ένα κεράκι για όλους όσοι άναψαν για μένα όσο ήμουν στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και χαρές σε όλους σας».

Την ίδια στιγμή, έντονη συζήτηση προκάλεσε η πασχαλινή ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία από το εορταστικό τραπέζι. Η ανάρτηση σχολιάστηκε δημόσια από τη Ραλία Χρηστίδου, η οποία έθεσε ζήτημα για το τι επιλέγουν να προβάλλουν τα δημόσια πρόσωπα.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη που σχολιάστηκε από τη Ραλλία Χρηστίδου

Όταν η Σία Κοσιώνη κλήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα, επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια: «Αρνί. Όλη την Κυριακή του Πάσχα τρώμε αρνί, όχι σπανακόρυζο» .

Σε ερώτηση, τέλος, για το αν έχουν γίνει συζητήσεις για την επόμενη χρονιά, η στάση της παρέμεινε σταθερή, καθώς αρκέστηκε να πει: «Μη λέμε τέτοια πράγματα, μην τα ανοίγουμε».

Με τις εξελίξεις να παραμένουν ανοιχτές και τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, η ίδια φαίνεται να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη φημολογία και επιλέγοντας να επικεντρωθεί τουλάχιστον προς το παρόν στην καθημερινότητά της.

