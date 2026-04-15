Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera

«Άναψα ένα κεράκι για όλους όσοι άναψαν για μένα όσο ήμουν στο νοσοκομείο»

15.04.26 , 13:15 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγνώριστη σε φωτογράφιση στο Μιλάνο πριν από 15 χρόνια
15.04.26 , 12:51 Νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου
15.04.26 , 12:24 Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες
15.04.26 , 12:22 Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
15.04.26 , 12:12 Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
15.04.26 , 12:05 Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
15.04.26 , 11:53 Youth Pass: Τα SOS για τους δικαιούχους της «επιταγής» των 300 ευρώ
15.04.26 , 11:37 Kαστάνη: Τι δεν θέλει να έχει η μέλλουσα νύφη της
15.04.26 , 11:28 Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
15.04.26 , 11:26 Χατζίδου για Τσουρό: «Ήθελε να δώσει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους»
15.04.26 , 11:17 Η auteco ΚΤΕΟ διένειμε δωρεάν Alco-Selftest
15.04.26 , 10:59 Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα
15.04.26 , 10:57 Δέκα detox συμβουλές για να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
15.04.26 , 10:38 Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Νεκρός οδηγός μηχανής στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
15.04.26 , 10:04 Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Αποφεύγει να μιλήσει για την επόμενη σεζόν
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Σία Κοσιώνη, τόσο για τις εξελίξεις που αφορούν την επαγγελματική της πορεία στον ΣΚΑΪ όσο και για τον δημόσιο διάλογο που προκλήθηκε μετά από μια πασχαλινή ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη.

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα

Τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα θέλουν το τηλεοπτικό της μέλλον να βρίσκεται υπό συζήτηση, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επαφές με τον σταθμό σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας τους την επόμενη σεζόν. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, το θέμα έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, δεδομένης της πολυετούς παρουσίας της στην ενημέρωση.

Αποφεύγει να μιλήσει για την επόμενη σεζόν

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στο φετινό Πάσχα, το οποίο όπως είπε είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια: «Χρόνια πολλά! Τι έκπληξη πασχαλινή είναι αυτή! Πάρα πολύ όμορφα. Αυτές οι γιορτές, οι γιορτές πάντα είναι κούραση, δεν είναι ξεκούραση. Υπάρχει πνευματική ξεκούραση όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.Εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας.»

Όταν ρωτήθηκε για την υγεία της και αν έχει επανέλθει απάντησε: «Σχεδόν. Σχεδόν, θα έλεγα», αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχθηκε: «Άναψα και εγώ ένα κεράκι για όλους όσοι άναψαν για μένα όσο ήμουν στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και χαρές σε όλους σας».

Την ίδια στιγμή, έντονη συζήτηση προκάλεσε η πασχαλινή ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία από το εορταστικό τραπέζι. Η ανάρτηση σχολιάστηκε δημόσια από τη Ραλία Χρηστίδου, η οποία έθεσε ζήτημα για το τι επιλέγουν να προβάλλουν τα δημόσια πρόσωπα.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη που σχολιάστηκε από τη Ραλλία Χρηστίδου

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη που σχολιάστηκε από τη Ραλλία Χρηστίδου

Όταν η Σία Κοσιώνη κλήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα, επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια: «Αρνί. Όλη την Κυριακή του Πάσχα τρώμε αρνί, όχι σπανακόρυζο» .

Σε ερώτηση, τέλος, για το αν έχουν γίνει συζητήσεις για την επόμενη χρονιά, η στάση της παρέμεινε σταθερή, καθώς αρκέστηκε να πει: «Μη λέμε τέτοια πράγματα, μην τα ανοίγουμε».

Με τις εξελίξεις να παραμένουν ανοιχτές και τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, η ίδια φαίνεται να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη φημολογία και επιλέγοντας να επικεντρωθεί τουλάχιστον προς το παρόν στην καθημερινότητά της.

