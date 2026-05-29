Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

«Έφυγε» σε ηλικία 70 ετών μετά από «μάχη» με τον καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 22:18 Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
29.05.26 , 21:54 Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: To beach party πριν τον γάμο τους!
29.05.26 , 21:38 Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς
29.05.26 , 21:25 Πώς 27χρονος «φέσωσε» με 86.000 ευρώ δεκάδες πολίτες
29.05.26 , 21:15 Κλήρωση Eurojackpot 29/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
29.05.26 , 21:15 Άννα Βίσση: Το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε στον Τραϊανό Δέλλα
29.05.26 , 21:12 Τουρκία: Με fake news ρίχνει νέο «λάδι στη φωτιά» με την Ελλάδα
29.05.26 , 20:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Λιποθύμησε κατηγορούμενη πριν μπει στο ανακριτικό γραφείο
29.05.26 , 20:37 Μαρία Ηλιάκη: Η κορούλα της Κατερίνα, τής ζήτησε να υιοθετήσουν αδερφάκι!
29.05.26 , 20:20 Προκλητικό σόου Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της Άλωσης
29.05.26 , 20:07 Ποιος είναι ο Έλληνας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
29.05.26 , 19:54 «Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
29.05.26 , 19:26 Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»
29.05.26 , 19:24 Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η 2η δόση σε 868.466 δικαιούχους
29.05.26 , 19:12 Η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα!
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
«Έφυγε» από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Ταγαράς / Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον γιο του, Χρήστο.
  • Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός.
  • Διετέλεσε Δήμαρχος Τενέας και Νομάρχης Κορινθίας, ενώ υπηρέτησε και ως Βουλευτής Κορινθίας.
  • Από το 2020 ήταν Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Ο υφυπουργός «έσβησε» σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση  του θανάτου του ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. 

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς 

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. 

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε από εκεί με τον βαθμό του έφεδρου ανθυποσμηναγού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα και μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. 

  • Υπηρέτησε για χρόνια στο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ως Κοινοτάρχης Χιλιομοδίου (1987-1994) και ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). 
  • Υπήρξε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Κορινθίας (1999-2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των ΤΕΔΚ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών. 

Νίκος Ταγαράς

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
  • Από το 2003 έως το 2010, διατέλεσε Νομάρχης Κορινθίας. 
  • Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας, στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. 
  • Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εξελέγη ξανά Βουλευτής Κορινθίας. 
  • Στις 31 Μαρτίου 2014, ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση στην οποία παρέμεινε έως τη διάλυση της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
  • Στις 5 Αυγούστου 2020, ορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
 |
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top