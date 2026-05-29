Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς.

Ο υφυπουργός «έσβησε» σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος.

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε από εκεί με τον βαθμό του έφεδρου ανθυποσμηναγού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα και μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπηρέτησε για χρόνια στο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ως Κοινοτάρχης Χιλιομοδίου (1987-1994) και ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002).

Υπήρξε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Κορινθίας (1999-2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των ΤΕΔΚ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Από το 2003 έως το 2010, διατέλεσε Νομάρχης Κορινθίας.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας, στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εξελέγη ξανά Βουλευτής Κορινθίας.

Στις 31 Μαρτίου 2014, ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση στην οποία παρέμεινε έως τη διάλυση της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 5 Αυγούστου 2020, ορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.