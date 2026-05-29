Άννα Βίσση: Το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε στον Τραϊανό Δέλλα

Όσα του έγραψε μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Λύγισε όλη η εκκλησία με τα λόγια του Τραϊανού Δέλλα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Τραϊανό Δέλλα μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του με συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντας την ως τη γυναίκα της ζωής του.
  • Η απώλεια της Γωγώς έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους φίλους της.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα θα μείνει στη μνήμη όλων για τη δύναμη και την αξιοπρέπειά της.

«Σου εύχομαι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις… ακόμα και στην απουσία της να τη νιώθεις στο πλευρό σου για πάντα». Με αυτά τα λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο, η Άννα Βίσση θέλησε να στηρίξει δημόσια τον Τραϊανό Δέλλα, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, σκορπίζοντας ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση στα social media.

Η τραγουδίστρια, θέλοντας να σταθεί δίπλα στον πρώην ποδοσφαιριστή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, άφησε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτησή του, εκφράζοντας όσα ίσως κανείς δεν μπορεί πραγματικά να περιγράψει με λόγια. Ένα μήνυμα στήριξης, δύναμης και αιώνιας αγάπης για μια γυναίκα που πάλεψε μέχρι τέλους.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραϊανός Δέλλας είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη σύζυγό του με ένα σπαρακτικό μήνυμα, μιλώντας για τη γυναίκα της ζωής του, τη σύντροφό του, τη μητέρα του παιδιού τους και τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του σε κάθε στιγμή.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όλους όσοι τη γνώρισαν από κοντά. Η αγαπημένη Γωγώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μια σκληρή και γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη μέχρι την τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης, της showbiz και του αθλητισμού την αποχαιρετούν με λόγια γεμάτα αγάπη, αδυνατώντας να πιστέψουν πως το λαμπερό της χαμόγελο έσβησε τόσο άδικα. Ανάμεσα στα χιλιάδες μηνύματα που κατακλύζουν το διαδίκτυο, εκείνο της Άννας Βίσση προς τον Τραϊανό Δέλλα ράγισε καρδιές.

Η Γωγώ Μαστροκώστα μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως όσοι τη γνώρισαν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και το φως που σκόρπιζε γύρω της. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό αποτύπωμα που αφήνει πίσω της.

 


 

