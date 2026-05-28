Ραγίζει καρδιές η νέα ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας λίγες μόλις ώρες μετά το τελευταίο αντίο στη μεγάλη του αγάπη, τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Συγκίνησε ολόκληρη την Ελλάδα με τον σπαρακτικό επικήδειο λόγο του για τη σύζυγό του και τώρα επέστρεψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μία ανάρτηση γεμάτη αβάσταχτο πόνο.

Η ημέρα ήταν ιδιαίτερα συμβολική και δύσκολη για τον ίδιο, καθώς το ζευγάρι θα γιόρταζε 16 χρόνια γάμου. Αντί όμως για γιορτή, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε να μετρά τις πιο σκληρές στιγμές της ζωής του, λίγες μόνο ώρες μετά τον αποχαιρετισμό της γυναίκας με την οποία μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή.

Μέσα από την ανάρτησή του δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο από τον γάμο τους, γεμάτο χαμόγελα, αγκαλιές και στιγμές ευτυχίας, συνοδεύοντάς το με λόγια που λύγισαν τους διαδικτυακούς του φίλους.

Με βαθιά συγκίνηση και λόγια βγαλμένα από την καρδιά του, ο Τραϊανός Δέλλας έγραψε: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!»

Τα λόγια του προκάλεσαν τεράστια συγκίνηση στα social media, με χιλιάδες ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης κάτω από την ανάρτηση, αδυνατώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να μιλά για τη γυναίκα της ζωής του.

Η ιστορία αγάπης του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο δυνατές και διακριτικές σχέσεις της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλες τις δύσκολες στιγμές, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της στη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δίπλα της μέχρι το τέλος τον άνθρωπο που αγάπησε περισσότερο από όλους. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Βικτώρια, η οποία σήμερα είναι 18 ετών και αποτελεί τον μεγαλύτερο καρπό της αγάπης τους.

Η νέα ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα δεν ήταν απλώς ένα μήνυμα μνήμης, αλλά μια δημόσια εξομολόγηση αγάπης που απέδειξε πως κάποιοι δεσμοί δεν λύνονται ποτέ, ακόμη κι όταν ο θάνατος χωρίζει δύο ανθρώπους.