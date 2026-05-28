Ένα συγκινητικό βίντεο από τον γάμο της, που έγινε στις 27 Μαΐου του 2023 μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Πρέλεβιτς το βράδυ της Τετάρτης.

Η ίδια έλαμπε μέσα στο εντυπωσιακό δαντελένιο νυφικό της έχοντας δίπλα της τον άντρα της ζωής της Νικήτα Νομικό ο οποίος φορούσε ένα κομψό, custom-made σμόκιν (tuxedo) με την υπογραφή του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι με κουμπάρες τις αδερφές του ζευγαριού, την Τέα αδερφή του μοντέλου και την Δούκισσα Νομικού αδερφή του Νικήτου.

To ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινής παρέας στις Αρχές Μαρτίου το 2021 ο έρωτάς τους ήταν αμοιβαίος και 2 χρόνια μετά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Την ευτυχία τους επισφράγισε ο ερχομός των δίδυμων παιδιών τους. Δύο κοριτσάκια που ήρθαν στην ζωή πριν λίγες μέρες. Η ευτυχισμένη μαμά είχε κάνει μάλιστα μία συγκινητική ανάρτηση για την έλευσή τους.



Πριν τον ερχομό τους η Δούκισα Νομικού, αδερφή του Νικήτα και η Τέα, αδερφή της Άννας ετοίμασαν ένα bady shower στην γλυκιά μανούλα που τα είχε όλα: Η διακόσμηση του χώρου ήταν σε ροζ αποχρώσεις: ροζ μπαλόνια, ροζ και άσπρα λουλούδια και Lollipops. Ροζ ήταν ακόμα και το φόρεμα της Άννας.