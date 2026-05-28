MasterChef: Η επική γκάφα του Ανδρέα και ο «συνεργός», Πέτρος

Ο Ανδρέας ξεστόμισε άθελά του μια βρισιά - Δείτε sneak preview

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 10 κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά αντιμετώπισε δίλημμα ηθικής και φιλίας με τον Ανδρέα.
  • Ο Ανδρέας, με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια, έγινε υποψήφιος προς αποχώρηση, μετά τον Πέτρο.
  • Δυσκολεύεται με τα ελληνικά, προκαλώντας παρεξηγήσεις στη μετάφραση.
  • Ο Ανδρέας αποκάλυψε ότι ο Πέτρος του είπε ότι μια βρισιά είναι καλή λέξη, προκαλώντας γέλια στους διαγωνιζόμενους και τους κριτές.
  • Μετά την αποκάλυψη της σημασίας της λέξης, ο Ανδρέας δήλωσε αμήχανος και ότι δεν ήξερε ότι δεν είναι καλή.

Γλυκόπικρη ήταν η χθεσινή νίκη της κόκκινης μπριγάδας στο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef 10.

MasterChef 2026: Ψηφοφορία - Σε δύσκολη θέση η κόκκινη μπριγάδα!

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην ηθική και στη φιλία τους με τον Ανδρέα, ο οποίος είχε τη λιγότερο δυνατή προσπάθεια στη δοκιμασία.

Τελικά, υπερίσχυσε η λογική και όχι το συναίσθημα. Έτσι, μετά τον Πέτρο, ο 30χρονος έγινε το δεύτερο μέλος της μπλε μπριγάδας που αναδείχθηκε υποψήφιο προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Παρά την εμφανή πρόοδό του, ο Ανδρέας εξακολουθεί να δυσκολεύεται με τα ελληνικά, γεγονός που συχνά τον φέρνει αντιμέτωπο με… παρεξηγήσεις στη μετάφραση.

MasterChef 2026: Έρχεται η στιγμή-κλειδί πριν τη «Μητέρα των μαχών»!

Ο Ανδρέας είναι ο πιο viral παίκτης του φετινού MasterChef!

«Όλα καλά, chef. Είμαι έτοιμος να τους…», ακούγεται να λέει στο sneak preview του Breakfast@Star, με τους διαγωνιζόμενους να ξεσπούν σε γέλια και τους κριτές να θέλουν να του βάλουν πιπέρι στο στόμα.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε πως ο Πέτρος ευθύνεται για τη… γκάφα του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καταλάβει ότι πρόκειται για βρισιά:

Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10

«Την έμαθα αυτή τη λέξη από τον Πέτρο. Μου είπε ότι είναι καλή λέξη. Μου είπε ότι δεν είναι και τόσο κακή και ότι μπορείς να τη λες στην τηλεόραση. Ε, εντάξει, λέω, να το πω. Δεν την ήξερα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μου θύμιζε ότι θέλω να τους βγάζω τα κόκαλα. Ξεκοκαλίζω, να βγάλω τα κόκαλα. Κάπως έτσι το κατάλαβα».

Όταν, όμως, έμαθε τελικά τη σημασία της λέξης, δήλωσε εμφανώς αμήχανος:

«Α, αυτό σημαίνει; Εντάξει, δεν ήξερα, αλλά τώρα που έμαθα… Δεν είναι καλή λέξη, αλλά το είπα».

