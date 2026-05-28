Είναι σάντουϊτς, είναι hot-dog; Ό,τι και να είναι, έχει σίγουρα φανταστική γεύση. Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα είναι απλή, με αγνά υλικά και φοβερό αποτέλεσμα. Κεμπάπ με Ψωμάκια Hot Dog σήμερα στο Breakfast@Star . Μάθετε να το φτιάχνετε, γιατί θα σας χρειαστεί.

ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΨΩΜΑΚΙΑ HOT DOG

Υλικά

• 700 γρ κιμάς αρνίσιος

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 κ.γ πάπρικα καπνιστή

• 1/2 κ.γ κύμινο

• λίγο μπούκοβο

• 2 κ.σ μαϊντανός

• 1 κ.σ ελαιόλαδο

• αλάτι

• πιπέρι

Για τις πατάτες:

• 4 μεγάλες πατάτες

• λάδι για τηγάνισμα

• αλάτι

• λίγη καπνιστή πάπρικα

Για τη σος:

• 200 γρ στραγγιστό γιαούρτι

• χυμός από 1/2 λεμόνι

• λίγο ξύσμα λεμονιού

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• 1 κ.σ μαγιονέζα

• 1 κ.γ μέλι

• 1 κ.σ ελαιόλαδο

• λίγο δυόσμο ή άνηθο

• αλάτι

• πιπέρι



Για το στήσιμο:

• ψωμάκια hot dog

• κέτσαπ

• μουστάρδα



Βάζεις σε μπολ τον κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, την πάπρικα, το κύμινο, το μπούκοβο, τον μαϊντανό, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνεις πολύ καλά μέχρι να γίνει αφράτο και δεμένο το μίγμα και το αφήνεις 30 λεπτά στο ψυγείο.

Μετά πλάθεις μακρόστενα κεμπάπ σαν χοντρό λουκάνικο. Κόβεις τις πατάτες λεπτές και τις τηγανίζεις δύο φορές, πρώτα στους 150°C μέχρι να μαλακώσουν και μετά στους 180°C μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες.

Μόλις βγουν βάζεις αλάτι και λίγη καπνιστή πάπρικα. Για τη σος ανακατεύεις το γιαούρτι, το λεμόνι, το ξύσμα, το σκόρδο, τη μαγιονέζα, το μέλι, το ελαιόλαδο, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι μέχρι να γίνει κρεμώδης.

Ψήνεις τα κεμπάπ σε δυνατή φωτιά σε σχάρα ή τηγάνι μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα εξωτερικά και να μείνουν ζουμερά μέσα.

