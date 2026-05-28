Συνδυάστε ψωμάκια hot dog, με το κεμπάπ της συνταγής του Γιώργου Ρήγα

Ένα διαφορετικό σάντουϊτς με εύκολη παρασκευή και γευστικό αποτέλεσμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 13:33 Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
28.05.26 , 13:21 «Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
28.05.26 , 13:20 «Ημέρες Σταδιοδρομίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια
28.05.26 , 13:18 Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του «ΕΛ.Α.Σ.» στον Άρειο Πάγο
28.05.26 , 13:12 Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
28.05.26 , 13:00 Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς
28.05.26 , 12:59 ΔΕΠΥ: Αν θες να βοηθήσεις το παιδί σου, ασχολήσου με το στρες στον γάμο σου
28.05.26 , 12:52 Οικονομάκου: «Με δύο παιδιά και τόσες δουλειές... πάντα έτρεχα»
28.05.26 , 12:48 Άννα Ζηρδέλη: Ο Πάτρας, ο Τσουρός, η Καραβάτου και τα «γλυφτρόνια»
28.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Mια - δυο μέρες υπομονή»- Έρχεται ωραία Σύνοδος στις 9/6!
28.05.26 , 12:34 Πανελλήνιες: Το μήνυμα του υπουργείου Παιδείας προς τους υποψηφίους
28.05.26 , 12:28 Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
28.05.26 , 12:26 Συναγερμός στην Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
28.05.26 , 12:16 Συνδυάστε ψωμάκια hot dog, με το κεμπάπ της συνταγής του Γιώργου Ρήγα
28.05.26 , 12:16 MasterChef: Η επική γκάφα του Ανδρέα και ο «συνεργός», Πέτρος
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Εναλλακτικό hot dog φέρνει ο Γιώργος Ρήγας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι σάντουϊτς, είναι hot-dog; Ό,τι και να είναι, έχει σίγουρα φανταστική γεύση. Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα είναι απλή, με αγνά υλικά και φοβερό αποτέλεσμα. Κεμπάπ με Ψωμάκια Hot Dog σήμερα στο Breakfast@Star . Μάθετε να το φτιάχνετε, γιατί θα σας χρειαστεί.

Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα

ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΨΩΜΑΚΙΑ HOT DOG

hot dog kebab

Υλικά
• 700 γρ κιμάς αρνίσιος
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 κ.γ πάπρικα καπνιστή
• 1/2 κ.γ κύμινο
• λίγο μπούκοβο
• 2 κ.σ μαϊντανός
• 1 κ.σ ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

Για τις πατάτες:
• 4 μεγάλες πατάτες
• λάδι για τηγάνισμα
• αλάτι
• λίγη καπνιστή πάπρικα

Για τη σος:
• 200 γρ στραγγιστό γιαούρτι
• χυμός από 1/2 λεμόνι
• λίγο ξύσμα λεμονιού 
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.σ μαγιονέζα
• 1 κ.γ μέλι
• 1 κ.σ ελαιόλαδο
• λίγο δυόσμο ή άνηθο
• αλάτι
• πιπέρι
 
Για το στήσιμο:
• ψωμάκια hot dog
• κέτσαπ
• μουστάρδα
 
Βάζεις σε μπολ τον κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, την πάπρικα, το κύμινο, το μπούκοβο, τον μαϊντανό, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνεις πολύ καλά μέχρι να γίνει αφράτο και δεμένο το μίγμα και το αφήνεις 30 λεπτά στο ψυγείο.

Μετά πλάθεις μακρόστενα κεμπάπ σαν χοντρό λουκάνικο. Κόβεις τις πατάτες λεπτές και τις τηγανίζεις δύο φορές, πρώτα στους 150°C μέχρι να μαλακώσουν και μετά στους 180°C μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες.

Μόλις βγουν βάζεις αλάτι και λίγη καπνιστή πάπρικα. Για τη σος ανακατεύεις το γιαούρτι, το λεμόνι, το ξύσμα, το σκόρδο, τη μαγιονέζα, το μέλι, το ελαιόλαδο, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι μέχρι να γίνει κρεμώδης.

Ψήνεις τα κεμπάπ σε δυνατή φωτιά σε σχάρα ή τηγάνι μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα εξωτερικά και να μείνουν ζουμερά μέσα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΚΕΜΠΑΜΠ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΕΜΠΑΠ
 |
HOT DOG
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ HOT DOG
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top