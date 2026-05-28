Θετικά και αρνητικά νέα σε αστρολογικό επίπεδο είπε σήμερα η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star. Ευτυχώς, η δύσκολη όψη θα κρατήσει μέχρι και αύριο, ενώ τόσο το τριήμερο όσο και ο Ιούνιος που πλησιάζει φέρνουν ευχάριστες πλανητικές όψεις.

«Δε θα σας γλυκάνω πολύ σήμερα. Αύριο θα σας γλυκάνω σίγουρα πολύ περισσότερο. Η Σελήνη στον Σκορπιό λοιπόν, ενεργοποιεί αυτή την όψη που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας και λέγαμε ότι είναι μία λίγο πιο βαριά όψη σε επίπεδο συναισθηματικό. Πέρα από αυτό, έχει και κάποιες εκδηλώσεις λίγο πιο περίεργες ή πιο βίαιες», εξήγησε η αστρολόγος.

Η Αφροδίτη λοιπόν αύριο από το ζώδιο του Καρκίνου κάνει όψη ακριβείας, τετράγωνο συγκεκριμένα, με τον Κρόνο στον Κριό.

«Η Αφροδίτη είναι όλα αυτά που μας αρέσουν στη ζωή. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, τις ερωτικές, αλλά και όλη τη γκάμα των σχέσεων μας. Έχει να κάνει με την ομορφιά, με το χρήμα και έρχεται ο Κρόνος και της ρίχνει ένα χαστούκι, θα μπορούσα να το πω. Δηλαδή, λίγο τη ζορίζει, την περιορίζει», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

Τα ευχάριστα ακολουθούν όμως, γιατί μόλις περάσει αυτή η όψη και καθώς πλησιάζει ο Ιούνιος, «η Αφροδίτη πηγαίνει ολοταχώς στην αγκαλιά του Δία».

«Κάνουν μια πάρα πολύ ωραία Σύνοδο στις 9 Ιουνίου. Εσείς κρατήστε ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε 100% τις ημέρες που είναι κοντά στις 8-9 Ιουνίου και προς το παρόν κάντε λίγο υπομονή. Μία-δυο μέρες είναι ακόμη αυτό, θα περάσει», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

