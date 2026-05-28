Συναγερμός στην Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Πληροφορίες για τρεις τραυματίες - «Αλλάχου Άκμπαρ», φώναζε ο δράστης

  • Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βίντερτουρ, Ελβετία, με τρεις τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο δράστης, 31χρονος Ελβετός, φώναξε "Αλλάχου Άκμπαρ" κατά την επίθεση και έχει συλληφθεί.
  • Η επίθεση συνέβη λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί και προκάλεσε πανικό στους πολίτες.
  • Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διερευνά το κίνητρο της επίθεσης.
  • Η Βίντερτουρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του καντονιού της Ζυρίχης, κοντά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Βίντερτουρ στην Ελβετία, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. 

 

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρους ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες, ο ένας από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι 28,43 και 52 ετών. 

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τον σταθμό, ο οποίος βρίσκεται 12 μίλια περίπου έξω από τη Ζυρίχη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, όπου έχει στηθεί προστατευτικό παραβάν για να καλυφθεί η περιοχή της επίθεσης. 

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται ο δράστης να φωνάζει, και πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι. 

Σύμφωνα με το SRF, ένας άνδρας που περίμενε τρένο τραυματίστηκε στον μηρό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι δασκάλα στάθηκε μπροστά σε ομάδα μαθητών που περνούσε από το σημείο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει από τον δράστη.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του. Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Ένας άνδρας είχε έναν επίδεσμο γύρω από το λαιμό του. Κάποιος ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος», τόνισε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία είναι ένας 31χρονος Ελβετός. Το κίνητρο της επίθεσης διερευνάται για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Η Βίντερτουρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του καντονιού της Ζυρίχης. Ο σιδηροδρομικός της σταθμός είναι κόμβος μεταφορών και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά.

 

