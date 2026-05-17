Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ακρωτηριάστηκαν δύο άνθρωποι

Ο οδηγός προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν πεζό

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο κέντρο της Μόντενα, Ιταλία, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντας οχτώ άτομα, εκ των οποίων δύο ακρωτηριάστηκαν.
  • Ο οδηγός, 31χρονος Ιταλός με καταγωγή από το Μαρόκο, εισήλθε σε πεζόδρομο με μεγάλη ταχύτητα και τραυμάτισε και με μαχαίρι έναν πεζό.
  • Δύο τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης μιας 55χρονης γυναίκας που χτυπήθηκε σε βιτρίνα καταστήματος.
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ακύρωσε την επίσκεψή της στην Κύπρο για να μεταβεί στη Μόντενα, ενώ και ο πρόεδρος της δημοκρατίας θα επισκεφθεί την πόλη.
  • Ο δράστης έχει διαγνωστεί με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας και κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής».

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οχτώ άτομα από τα οποία τα δύο ακρωτηριάστηκαν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 31χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, μπήκε με το αυτοκίνητό του στον πεζόδρομο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες. 

 

 

Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν πεζό. Περαστικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην προσπάθειά του να διαφύγει. 

Ιταλία: Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές από τους οχτώ τραυματίες του περιστατικού, δύο υπέστησαν ακρωτηριασμό στα κάτω άκρα. Ένας ακόμα άνθρωπος που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. 

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται επίσης μια 55χρονη γυναίκα την οποία ο οδηγός την έριξε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, και δύο ακόμα τραυματίες, 52 και 69 ετών. 

 

 

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ακύρωσε τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και θα μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.

Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη.

Ιταλία: Μεμονωμένη πράξη το περιστατικό στη Μόντενα

O δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι δράστης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. 

Πρόσθεσε ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». 

Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

