Εικόνες από το σημείο της επίθεσης στη Μόντενα της Ιταλίας - Βίντεο Reuters

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οχτώ άτομα από τα οποία τα δύο ακρωτηριάστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 31χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, μπήκε με το αυτοκίνητό του στον πεζόδρομο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες.

Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d'un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg — Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026

Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν πεζό. Περαστικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Ιταλία: Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές από τους οχτώ τραυματίες του περιστατικού, δύο υπέστησαν ακρωτηριασμό στα κάτω άκρα. Ένας ακόμα άνθρωπος που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται επίσης μια 55χρονη γυναίκα την οποία ο οδηγός την έριξε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, και δύο ακόμα τραυματίες, 52 και 69 ετών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ακύρωσε τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και θα μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.

Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη.

Ιταλία: Μεμονωμένη πράξη το περιστατικό στη Μόντενα

O δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι δράστης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας.

Πρόσθεσε ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.