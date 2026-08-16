Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!

Η σπουδαία ερμηνεύτρια «έφυγε» από τη ζωή το 2005 από καρκίνο

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Σαν Σημερα
Πηγή: sansimera.gr και wikipedia / Φωτογραφία εξωφύλλου: Facebook.com
Πρώτη Δημοσίευση: 31.07.23, 13:20
Βίκυ Μοσχολιού: 80 χρόνια από τη γέννησή της / βίντεο ΕΡΤ

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Σαν σήμερα, στις 16 Αυγούστου του 2005 «έφυγε» από τη ζωή μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Η Βίκυ Μοσχολιού σημείωσε λαμπρή καριέρα ως τραγουδίστρια και ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Aφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού

Γεννημένη στο Μεταξουργείο πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια με πολλά οικονομικά προβλήματα. Από 13 χρόνων άρχισε να δουλεύει σε εργοστάσιο ως κορδελιάστρα για να βοηθήσει την οικογένειά της.

Η Βίκυ, ακόμα και όταν εργάζονταν δε σταματούσε να τραγουδάει. Η ξαδέρφη της Έφη Λίντα, βλέποντας την έφεσή της στο τραγούδι, την παρακινεί και το 1962, κάνει πρεμιέρα στην Τριάνα του Χειλά.

Δύο χρόνια μετά, την ακούει ο Σταύρος Ξαρχάκος και εκεί ξεκινά η λαμπρή καριέρα της. 

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Ένα Μεσημέρι, το Πορτρέτο, Μια Γυναίκα Φεύγει, Το Σαββατόβραδο, το Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, το Εγώ εσένα αγαπώ, το Μια Γυναίκα Δύο Άντρες, το Βραδινό σινιάλο και το Είμαι Ένας Φτωχός & Μόνος Καουμπόι είναι μόνο κάποιες από τις επιτυχίες της.

Η Βίκυ Μοσχολιού συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο Άκης Πάνου, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε εμφανιστεί στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης το Ρόαγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου και το θέατρο Ολυμπιά του Παρισιού. 

Με τον Μίμη Δομάζο, τον θρύλο των γηπέδων απέκτησε 2 κόρες.

 

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