Capri παντελόνι: Το διαχρονικό item κατακτά και τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Επιστρέφει τη νέα σεζόν, αποδεικνύοντας ότι έχει θέση στο κομψό στυλ σας

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Το layering είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρεις τα capri pants στο φθινόπωρο

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Αν μέχρι πρόσφατα θεωρούσες τα capri pants ένα αυστηρά καλοκαιρινό κομμάτι, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Το cropped παντελόνι που φτάνει λίγο κάτω από το γόνατο ή μέχρι τη μέση της γάμπας έγινε το απόλυτο must have της καλοικαιρινής γκαρνταρόμπας ενώ  η νέα σεζόν δεν δείχνει καμία πρόθεση να το αποχαιρετήσει.

Capri παντελόνι: Το διαχρονικό item κατακτά και τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Το καλοκαίρι τα είδαμε με tank tops, T-shirts και σανδάλια. Τώρα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το styling γίνεται πιο ενδιαφέρον. Το σωστό layering μεταφέρει τα capri pants στο αστικό στυλ ενώ το παιχνίδι με τις αναλογίες είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.

Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν

Δες εδώ μερικές ιδέες για ιδέες για να εντάξεις το capri παντελόνι στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα και να δημιουργήσεις σύγχρονα looks με χαρακτήρα.

Με σακάκι

Capri παντελόνι: Το διαχρονικό item κατακτά και τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρεις τα capri στο φθινόπωρο είναι σε συνδυασμό με ένα blazer. Ένα καλοραμμένο σακάκι προσθέτει αμέσως δομή και κάνει το cropped παντελόνι να δείχνει πιο sophisticated. Κράτησε το υπόλοιπο look μίνιμαλ ή πρόσθεσε ένα ζευγάρι ιδιαίτερα παπούτσια για μια πιο fashion-forward πινελιά.

Με δερμάτινο τζάκετ

Capri παντελόνι: Το διαχρονικό item κατακτά και τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Τα capri pants αποκτούν αμέσως πιο δυναμικό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με ένα δερμάτινο jacket. Η αυστηρή, edgy αισθητική του δέρματος δημιουργεί την τέλεια αντίθεση με τη cropped γραμμή του παντελονιού, μετατρέποντας ένα καλοκαιρινό κομμάτι σε ένα look με ροκ attitude. Προτίμησε ένα oversized biker jacket για πιο cool εμφανίσεις και ολοκλήρωσε με loafers ή pointed pumps, ανάλογα με τη διάθεση.

Δείτε όλους τους συνδυασμούς του παντελονιού κάπρι, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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