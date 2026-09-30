H σπανακόπιτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στην κουζίνα του Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα και δίνει μία συνταγή για Νηστίσιμη Σπανακόπιτα.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάξτε κρητικό ριζότο, με γνήσια παραδοσιακά υλικά, και απίστευτη γεύση
Νηστίσιμη Σπανακόπιτα
Υλικά της Συνταγής
Για το φύλλο
- 700 γρ σκληρό αλεύρι
- 300 γρ κίτρινο αλεύρι χωριάτικο
- 100 γρ ελαιόλαδο
- 20 γρ αλάτι
- 500 γρ νερό περίπου
- Για το άνοιγμα :
- 200 γρ αλεύρι
- 100 γρ κορν φλάουρ
- 200 γρ αλιολαδο για το λάδωμα των φύλλων
Για τη γέμιση
- 1 κιλό σπανάκι
- 2 ξερά κρεμμύδια
- 2 πράσα
- 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
- 1 ματσάκι ανηθος
- 1 ματσάκι χόρτα εποχής
- 200 γρ. σιμιγδάλι
- 150 γρ. ελαιόλαδο
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Μια χούφτα πλιγούρι για τα υγρά
Εκτέλεση
- Για το φύλλο, βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το σκληρό αλεύρι, το κίτρινο αλεύρι, το αλάτι και το ελαιόλαδο.
- Προσθέτουμε σταδιακά το νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή, ελαστική και ομοιογενή ζύμη.
- Δεν προσθέτουμε όλο το νερό από την αρχή, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο.
- Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά.
- Στη συνέχεια χωρίζουμε όλη τη ζύμη σε 12 ίσα κομμάτια και πλάθουμε 12 μικρά μπαλάκια.
- Για κάθε φύλλο χρησιμοποιούμε 3 μπαλάκια ζύμης.
- Ανοίγουμε πρώτα κάθε μπαλάκι λίγο με τα χέρια μας,.
- Τοποθετούμε τα 3 ανοιγμένα κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο, αλευρώνοντας ελαφρά ανάμεσά τους, και στη συνέχεια τα ανοίγουμε μαζί με τον πλάστη μέχρι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο, λεπτό φύλλο.
- Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλα τα φύλλα της πίτας.
- Για τη γέμιση, καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά το σπανάκι, τα πράσα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τις καυκαλήθρες και τα μυρώνια. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν τα ψιλοκόβουμε όλα εκτός απ το σπανάκι , το όπιο το πιέζουμε ελαφρά με το χέρι να μαλακώσουν τα κοτσάνια!
- Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα ζεσταίνουμε μέρος από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια και τα πράσα μέχρι να μαλακώσουν και να γλυκάνουν, χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.
- Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγο ακόμη, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση, αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει.
- Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το πλιγούρι, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
- Το σιμιγδάλι και το πλιγούρι θα απορροφήσουν τα υγρά που θα συνεχίσει να βγάζει η γέμιση.
Φτιάξτε χειροποίητα ζυμαρικά καπελέτι με γέμιση σπανακόπιτας
- Για το φύλλο, βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το σκληρό αλεύρι, το κίτρινο αλεύρι, το αλάτι και το ελαιόλαδο.
- Προσθέτουμε σταδιακά το νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή, ελαστική και ομοιογενή ζύμη.
- Δεν προσθέτουμε όλο το νερό από την αρχή, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο.
- Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά.
- Στη συνέχεια χωρίζουμε όλη τη ζύμη σε 12 ίσα κομμάτια και πλάθουμε 12 μικρά μπαλάκια.
- Για κάθε φύλλο χρησιμοποιούμε 3 μπαλάκια ζύμης. Ανοίγουμε πρώτα κάθε μπαλάκι λίγο με τα χέρια μας, χρησιμοποιώντας το μείγμα από αλεύρι και κορν φλάουρ για να μην κολλάει.
- Τοποθετούμε τα 3 ανοιγμένα κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο, αλευρώνοντας ελαφρά ανάμεσά τους, και στη συνέχεια τα ανοίγουμε μαζί με τον πλάστη μέχρι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο, λεπτό φύλλο. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρία μπαλάκια γίνονται ένα φύλλο.
- Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλα τα φύλλα της πίτας.
- Για τη γέμιση, καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά το σπανάκι, τα πράσα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τις καυκαλήθρες και τα μυρώνια.
- Τα αφήνουμε να στραγγίξουν πολύ καλά και τα ψιλοκόβουμε.
- Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα ζεσταίνουμε μέρος από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια και τα πράσα μέχρι να μαλακώσουν και να γλυκάνουν, χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.
- Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγο ακόμη.
- Προσθέτουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί και να χάσει τον όγκο του.
- Στη συνέχεια προσθέτουμε τον άνηθο, τις καυκαλήθρες και τα μυρώνια και ανακατεύουμε για λίγο, ίσα να μαραθούν και να ενσωματωθούν στη γέμιση.
- Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει. Αν έχει κρατήσει αρκετά υγρά, τη στραγγίζουμε καλά.
- Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το πλιγούρι, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
- Για το στήσιμο, λαδώνουμε καλά το ταψί και στρώνουμε το πρώτο φύλλο, αφήνοντας τις άκρες να εξέχουν από το ταψί. Το λαδώνουμε καλά και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο πριν προσθέσουμε το επόμενο.
- Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση πάνω από τα φύλλα και τη στρώνουμε χωρίς να την πιέζουμε.
- Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας καλά το καθένα. Γυρίζουμε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα και σχηματίζουμε ένα όμορφο τελείωμα.
- Χαράζουμε την πίτα σε κομμάτια μέχρι τη γέμιση, χωρίς να την κόψουμε εντελώς μέχρι κάτω.
- Περιχύνουμε την επιφάνεια με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και να γίνει τραγανό το φύλλο.
- Αφήνουμε τη σπανακόπιτα να σταθεί για λίγο πριν την κόψουμε και τη σερβίρουμε.
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