Μία ξεχωριστή συνταγή φέρνει σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάχνει Cinnamon Roll και ανεβάζει τη διάθεση τόσο του πλατό, όσο και των τηλεθεατών, για ένα ευχάριστο και ....γευστικό Σαββατοκύριακο.
Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο στο τηγάνι
Υλικά Συνταγής
- 20 γρ νωπή μαγιά
- 180 γρ. γάλα χλιαρό
- 500 γρ. αλεύρι για τσουρέκια
- 100 γρ. ζάχαρη
- 80 γρ. λιωμένο βούτυρο
- 2 αυγά
- 1 κ.γ. αλάτι
Γέμιση:
- 120 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
- 200 γρ. καστανή ζάχαρη
- 2 κ.σ. κανέλα
- 1 κ.σ. κορν φλάουρ
Τοπινγκ
- 200 γρ λευκή σοκολατα
- 1 πακέτο μπισκότο
- 200 γρ πρραλίνα λοτους
- 1 πακέτο σπεκουλους
Εκτέλεση Συνταγής
- Διαλύουμε τη νωπή μαγιά στο χλιαρό γάλα και προσθέτουμε τη ζάχαρη.
- Ρίχνουμε το αλεύρι, τα αυγά, το λιωμένο βούτυρο και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
- Ανοίγουμε τη ζύμη σε ορθογώνιο φύλλο. Ανακατεύουμε το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη, την κανέλα και το κορν φλάουρ και απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση πάνω στη ζύμη. Τυλίγουμε σε ρολό από τη μεγάλη πλευρά και κόβουμε σε ίσα κομμάτια.
- Τοποθετούμε τα cinnamon rolls σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους, και τα αφήνουμε να φουσκώσουν ξανά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.
- Για το topping, λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα και την απλώνουμε πάνω στα cinnamon rolls. Πασπαλίζουμε με χοντροκομμένα μπισκότα σοκολάτας .
- Στην άλλη εκδοχή, ζεσταίνουμε ελαφρώς την πραλίνα Lotus, την απλώνουμε πάνω στα cinnamon rolls και ολοκληρώνουμε με χοντροκομμένα μπισκότα Speculoos.