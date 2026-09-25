Μία ξεχωριστή συνταγή φέρνει σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάχνει Cinnamon Roll και ανεβάζει τη διάθεση τόσο του πλατό, όσο και των τηλεθεατών, για ένα ευχάριστο και ....γευστικό Σαββατοκύριακο.

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Υλικά Συνταγής

20 γρ νωπή μαγιά

180 γρ. γάλα χλιαρό

500 γρ. αλεύρι για τσουρέκια

100 γρ. ζάχαρη

80 γρ. λιωμένο βούτυρο

2 αυγά

1 κ.γ. αλάτι

Γέμιση:

120 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. κανέλα

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Τοπινγκ

200 γρ λευκή σοκολατα

1 πακέτο μπισκότο

200 γρ πρραλίνα λοτους

1 πακέτο σπεκουλους

Εκτέλεση Συνταγής