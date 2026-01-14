Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει

Μία συνταγή που λατρεύαμε από την παιδική μας ηλικία

14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο

Ένα φαγητό που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια έφτιαξε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας. O σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και ετοίμασε λαχανοντολμάδες αυγολέμονο.

Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει

Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο 

Υλικά της Συνταγής 

• 1 μεγάλο άσπρο λάχανο
• 700 γρ. κιμάς 
• 1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
• Άνηθος ή μαϊντανός
 • 1 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)
•2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Ζεστό νερό ή ζωμός
 
 Για το αυγολέμονο

• 2 αυγά
• Χυμός από 2 λεμόνια
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ
• Λίγο ζουμί από την κατσαρόλα

Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει

Εκτέλεση της Συνταγής 
 

Τρόπος παρασκευής

Προετοιμασία λάχανου 1. Αφαιρούμε το κοτσάνι από το λάχανο. 2. Το βράζουμε ολόκληρο σε μεγάλη κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα. 3. Τα ξεχωρίζουμε προσεκτικά και κόβουμε τα χοντρά νεύρα.  Γέμιση 1. Σε μπολ ανακατεύουμε κιμά, ρύζι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και άνηθο. 2. Η γέμιση πρέπει να είναι ζουμερή, όχι σφιχτή. Τύλιγμα 1. Βάζουμε λίγη γέμιση σε κάθε φύλλο. 2. Διπλώνουμε πλαϊνά και τυλίγουμε σφιχτά. 3. Στρώνουμε τον πάτο της κατσαρόλας με φύλλα λάχανου. 4. Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες κυκλικά.  Μαγείρεμα 1. Περιχύνουμε με ελαιόλαδο. 2. Προσθέτουμε ζεστό νερό ή ζωμό μέχρι να τους σκεπάζει ίσα. 3. Σκεπάζουμε με πιάτο για να μη λυθούν. 4. Σιγοβράζουμε 45–50 λεπτά.   Αυγολέμονο με κορν φλάουρ 1. Διαλύουμε το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού. 2. Χτυπάμε τα αυγά σε μπολ. 3. Προσθέτουμε σιγά-σιγά ζεστό ζουμί από την κατσαρόλα ανακατεύοντας (να μη κόψουν). 4. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς. 5. Κουνάμε απαλά την κατσαρόλα να πάει παντού.

Δείτε το breakfast@star 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
