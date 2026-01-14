Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει

Ένα φαγητό που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια έφτιαξε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας. O σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και ετοίμασε λαχανοντολμάδες αυγολέμονο.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

Υλικά της Συνταγής

• 1 μεγάλο άσπρο λάχανο

• 700 γρ. κιμάς

• 1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• Άνηθος ή μαϊντανός

• 1 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)

•2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Ζεστό νερό ή ζωμός



Για το αυγολέμονο

• 2 αυγά

• Χυμός από 2 λεμόνια

• 1 κ.σ. κορν φλάουρ

• Λίγο ζουμί από την κατσαρόλα

Εκτέλεση της Συνταγής



Τρόπος παρασκευής

Προετοιμασία λάχανου 1. Αφαιρούμε το κοτσάνι από το λάχανο. 2. Το βράζουμε ολόκληρο σε μεγάλη κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα. 3. Τα ξεχωρίζουμε προσεκτικά και κόβουμε τα χοντρά νεύρα. Γέμιση 1. Σε μπολ ανακατεύουμε κιμά, ρύζι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και άνηθο. 2. Η γέμιση πρέπει να είναι ζουμερή, όχι σφιχτή. Τύλιγμα 1. Βάζουμε λίγη γέμιση σε κάθε φύλλο. 2. Διπλώνουμε πλαϊνά και τυλίγουμε σφιχτά. 3. Στρώνουμε τον πάτο της κατσαρόλας με φύλλα λάχανου. 4. Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες κυκλικά. Μαγείρεμα 1. Περιχύνουμε με ελαιόλαδο. 2. Προσθέτουμε ζεστό νερό ή ζωμό μέχρι να τους σκεπάζει ίσα. 3. Σκεπάζουμε με πιάτο για να μη λυθούν. 4. Σιγοβράζουμε 45–50 λεπτά. Αυγολέμονο με κορν φλάουρ 1. Διαλύουμε το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού. 2. Χτυπάμε τα αυγά σε μπολ. 3. Προσθέτουμε σιγά-σιγά ζεστό ζουμί από την κατσαρόλα ανακατεύοντας (να μη κόψουν). 4. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς. 5. Κουνάμε απαλά την κατσαρόλα να πάει παντού.

