Ιωάννα Τούνη: Τα instastories από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο Παρίσι, αυτή τη φορά μαζί με τον γιο της, Πάρη, συνδυάζοντας το ταξίδι με την παρουσία της στο νέο επαγγελματικό της εγχείρημα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη συνδέεται με το Fat Rat Croissanterie, το κατάστημα που άνοιξε πρόσφατα στη Μονμάρτρη μαζί με την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου.

Ιωάννα Τούνη: Με τον Πάρη στο Παρίσι/ instagram

Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, η influencer και επιχειρηματίας έδειξε στιγμές από το ταξίδι, από την πτήση μέχρι την άφιξή τους στην πόλη.

Ιωάννα Τούνη: Με τον Πάρη στο Παρίσι/ instagram

Ο μικρός Πάρης εμφανίστηκε να απολαμβάνει το ταξίδι αλλά και τα κρουασάν που δοκίμασαν μητέρα και γιος.

Ιωάννα Τούνη: Με τον Πάρη στο Παρίσι/ instagram

Σε ένα από τα stories της, η Ιωάννα Τούνη κατέγραψε τη στιγμή με ένα εντυπωσιακό κρουασάν, σχολιάζοντας: «Ρεεεεε». «Μιαμ μιαμ, το έκανε ωραίο η Κωνσταντίνα», ακούγεται να λέει ο μικρός Πάρης σε βίντεο, την ώρα που έτρωγε το κρουασάν του.

Σε επόμενη ανάρτηση, φωτογράφισε κρουασάν με σοκολάτα και έγραψε: «Στον ύπνο μου το έβλεπα».

Ιωάννα Τούνη: Με τον Πάρη στο Παρίσι/ instagram

Τούνη: Με τον Πάρη στο Παρίσι για το νέο κατάστημα

Το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα του Fat Rat Croissanterie. Το κατάστημα βρίσκεται στη Μονμάρτρη και, όπως έχει κάνει η ίδια γνωστό, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να διαμορφώνουν το κρουασάν τους επιλέγοντας γέμιση, toppings και γαρνιτούρες.

Στην κουζίνα του καταστήματος βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πανάγου, ξαδέλφη της Ιωάννας Τούνη, η οποία εργάζεται ως pastry chef στο Παρίσι. Η ίδια μένει μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα και αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να προχωρήσει η συνεργασία τους.

Το Fat Rat Croissanterie άνοιξε στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η ιδέα για το εγχείρημα προετοιμαζόταν για περίπου ενάμιση χρόνο, όπως περιέγραψε σε βίντεο η influencer. Για τη διαμόρφωση του χώρου, η επιχειρηματίας συνεργάστηκε με τον φίλο της Στέφανο Μεντενζή.

Το εσωτερικό του καταστήματος κινείται σε γκρι, λευκές και ροζ αποχρώσεις, με μεταλλικά τραπεζάκια και σκαμπό. Η Τούνη είχε περιγράψει τη σημασία που είχε για εκείνη η υλοποίηση του σχεδίου με ανάρτησή της στις αρχές Σεπτεμβρίου, λέγοντας: «Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!».

Η προετοιμασία για το νέο ταξίδι στο Παρίσι

Πριν από τη νέα της αναχώρηση, η Ιωάννα Τούνη είχε ενημερώσει τους ακολούθους της ότι ετοιμάζει ξανά βαλίτσες για το Παρίσι. Το απόγευμα της Πέμπτης (24/9), δημοσίευσε φωτογραφία από το δωμάτιό της, με ρούχα απλωμένα στο κρεβάτι, την ώρα της προετοιμασίας.

Στο στιγμιότυπο είχε γράψει: «Το γνωστό χάος… Παρισάκι έρχομαι». Η ανάρτηση προανήγγειλε την επιστροφή της στη γαλλική πρωτεύουσα, μετά την προηγούμενη παραμονή της εκεί για το άνοιγμα του καταστήματος.