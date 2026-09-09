Το νέο της «στολίδι» στη Μονμάρτρη – Έτσι είναι το Fat Rat

Ροζ, λευκό και πράσινο, φρεσκοψημένα κρουασάν, μυρωδιές βουτύρου και μια έντονα φωτογενής αισθητική συνθέτουν το νέο σκηνικό που δημιούργησε η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι.

Στην καρδιά της Μονμάρτρης, το Fat Rat είναι το νέο croissant bar που φιλοδοξεί να βάλει μια ελληνική πινελιά στη γαστρονομική καθημερινότητα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τραβά αμέσως τα βλέμματα, με τα χαρακτηριστικά χρώματα του brand και το λογότυπο του «Fat Rat» να πρωταγωνιστεί.

Πρόκειται για ένα concept που συνδυάζει την παριζιάνικη αισθητική με πιο παιχνιδιάρικα στοιχεία, ενώ το μενού επικεντρώνεται στα χειροποίητα κρουασάν, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις κάθε πελάτη με διαφορετικές γεμίσεις, toppings και γαρνιτούρες.

Και φυσικά, από το νέο εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη δε θα μπορούσε να λείπει ο καφές. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται και ο αγαπημένος freddo espresso, μεταφέροντας ένα κομμάτι της ελληνικής coffee culture στους δρόμους του Παρισιού.

Η ίδια χρειάστηκε περισσότερο από ενάμιση χρόνο προετοιμασίας μέχρι το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, αποτελεί για εκείνη ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς το Fat Rat άνοιξε επίσημα τις πόρτες του και υποδέχτηκε τους πρώτους του επισκέπτες.

«Αυτό το μαγαζί δεν είναι απλώς κάτι καινούργιο στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω και να το δοκιμάσω! Είναι το δικό μας Croissant Bar!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντας το νέο της δημιούργημα.

Η οικογενειακή συνεργασία πίσω από το Fat Rat

Στο νέο αυτό επιχειρηματικό βήμα η Ιωάννα έχει στο πλευρό της την πρώτη της ξαδέλφη, Κωνσταντίνα Πανάγου. Η ίδια βρίσκεται ήδη στο Παρίσι, όπου εργάζεται ως pastry chef, και έχει αναλάβει το γευστικό κομμάτι του εγχειρήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις χειροποίητες παρασκευές.

Την αισθητική του καταστήματος έχει επιμεληθεί ο στενός φίλος της Ιωάννας, Στέφανος Μεντενζής, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδυάζει μοντέρνες γραμμές και έντονα χρώματα.

Η επιλογή της Μονμάρτρης μόνο τυχαία δεν είναι, αφού πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές και τουριστικές περιοχές του Παρισιού, με τα γραφικά δρομάκια και τη μοναδική ατμόσφαιρα να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα croissant bar.

Το ελληνικό κέρασμα της Ιωάννας Τούνη

Με αφορμή το opening, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να απευθυνθεί και στους Έλληνες που βρίσκονται στο Παρίσι. Έτσι, έκανε γνωστό πως όποιος επισκεφθεί το Fat Rat, παραγγείλει το κρουασάν του και μιλήσει ελληνικά, θα απολαύσει έναν freddo espresso ως κέρασμα.

Πρόκειται για μία κίνηση που ταιριάζει απόλυτα στο concept που έχει στο μυαλό της για το κατάστημα: ένα παριζιάνικο spot με ελληνικές αναφορές, όπου το κρουασάν συναντά τον freddo espresso.

Η επιχειρηματίας δεν έκρυψε, πάντως, ούτε την αγωνία της για το μεγάλο βήμα ούτε τον ενθουσιασμό της που το κατάφερε, επιλέγοντας να στείλει στους διαδικτυακούς της φίλους ένα μήνυμα για το ρίσκο και την προσπάθεια: «Αν δεν αποτύχεις, δε θα πετύχεις ποτέ! Αν δεν ρισκάρεις, δε θα κερδίσεις… Πάμε να το κάνουμε, λοιπόν!».