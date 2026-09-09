Αύριο γράφεται η τελευταία σελίδα για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Γιάννη Μπλέσια και τον Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F-4E Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Star στη δυτική Ελλάδα, Κώστα Γκελντή, στις 10 το πρωί, η Ηλεία θα πει το τελευταίο «αντίο» στον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία του Πύργου.

Οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom το περασμένο Σάββατο

Στον Μητροπολιτικό Ναό αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον 40χρονο πιλότο, αλλά και πολίτες που θέλουν να τον τιμήσουν.

Ο Γιάννης Μπλέσιας μεγάλωσε στον Πύργο και είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ήταν και είχε αποκτήσει έναν γιο, μόλις πέντε ετών.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας

Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης, ενώ η μητέρα του εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο ενέργεια. Είχε αγωνιστεί στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό Λαμπετίου και τον Πήγασο Πρασίνου, ακολουθώντας τα αθλητικά βήματα του πατέρα του, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Αλφειό Επιταλίου.

Λίγες ώρες αργότερα, στον Κατσικά των Ιωαννίνων, θα τελεστεί η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο Δημήτρης Πέτρου είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και στο καθήκον. Μαζί με τον Γιάννη Μπλέσια δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου.

H Βουλή θα συνεισφέρει και αυτή στις οικογένειες των θανόντων με ένα ποσό γύρω στα 10.000 ευρώ ετησίως, όπως ανακοίνωσε σήμερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος, ο Νικήτας Κακλαμάνης.