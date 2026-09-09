Σοκαριστικό βίντεο: Αυτοκίνητο «μπουκάρει» σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη

Η οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο

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Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυτοκίνητο εισέβαλε σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
  • Η ηλικιωμένη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι κατά την προσπάθεια παρκαρίσματος.
  • Το λευκό ΙΧ προσέκρουσε στα ράφια του φαρμακείου, ρίχνοντας προϊόντα και αντικείμενα.
  • Δύο εργαζόμενες βρίσκονταν στο κατάστημα τη στιγμή του περιστατικού, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  • Λίγα λεπτά πριν, είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες από το φαρμακείο.

Aπίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη, όταν αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε φαρμακείο. 

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, το λευκό ΙΧ εισέβαλε στην επιχείρηση , προκαλώντας μεγάλες ζημιές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη οδηγός είχε σταματήσει έξω από το κατάστημα και προσπάθησε να παρκάρει. Όμως, αντί να πατήσει το φρένο, μπερδεύτηκε και πάτησε το γκάζι. 

Νέα Μάκρη

Τροχαίο Νέα Μάκρη

ΙΧ μπήκε σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη

Το αυτοκίνητο επιτάχυνε, πέρασε την είσοδο και κατέληξε μέσα στο φαρμακείο, προσκρούοντας με δύναμη πάνω στα ράφια. Προϊόντα και αντικείμενα έπεσαν, την ώρα που οι δύο εργαζόμενες βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα. 

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όμως ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει από το φαρμακείο τρεις πελάτες. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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