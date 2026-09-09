Aπίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη, όταν αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε φαρμακείο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, το λευκό ΙΧ εισέβαλε στην επιχείρηση , προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη οδηγός είχε σταματήσει έξω από το κατάστημα και προσπάθησε να παρκάρει. Όμως, αντί να πατήσει το φρένο, μπερδεύτηκε και πάτησε το γκάζι.

Το αυτοκίνητο επιτάχυνε, πέρασε την είσοδο και κατέληξε μέσα στο φαρμακείο, προσκρούοντας με δύναμη πάνω στα ράφια. Προϊόντα και αντικείμενα έπεσαν, την ώρα που οι δύο εργαζόμενες βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όμως ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει από το φαρμακείο τρεις πελάτες.

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