«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Η πολυβραβευμένη παράσταση επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν

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Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς
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Μετά τις διθυραμβικές κριτικές και τα απόλυτα sold out η πολυβραβευμένη παράσταση «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» επιστρέφει για πέμπτη  χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο

«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Η  ομάδα GAFF και η σκηνοθέτης Σοφία Καραγιάννη, ξαναφέρνουν στο Σύγχρονο Θέατρο  για πέμπτη χρονιά το εμβληματικό πεζογράφημα   του Χρόνη Μίσσιου «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Η πολυβραβευμένη παράσταση που παίχτηκε  με απόλυτα sold out και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τους πλέον έγκριτους κριτικούς θεάτρου, αλλά κυρίως αγαπήθηκε από το κοινό και απέδειξε ότι ο πολιτικός λόγος του Χρόνη Μίσσιου είναι πάντα επίκαιρος, επιστρέφει  από τις 26 Σεπτεμβρίου. 

Το έργο

«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Μετά τον  Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Ελλάδα παραδίνεται στο χάος του Εμφυλίου, ο δεκαεξάχρονος Χρόνης Μίσσιος συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο.  Αποφυλακίζεται το 1973, αφού έχει περάσει εικοσιένα χρόνια σε φυλακές και εξορίες. Αυτήν την περίοδο της ζωής του διηγείται στο σπουδαίο αφήγημα-μαρτυρία «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς».

«Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη», έλεγε ο Μίσσιος. Η θέση του αυτή έδωσε στην ομάδα μας το έναυσμα να τολμήσουμε να ανεβάσουμε στη σκηνή τις αυτοβιογραφικές αναμνήσεις  ενός πραγματικά γενναίου. Ίσως γιατί η περίοδος που διανύουμε μοιάζει να έχει κάτι από τη σκοτεινή νιότη του Μίσσιου. Ίσως πάλι γιατί ο Μίσσιος δεν απευθύνεται μόνο στο νεκρό του φίλο αλλά κυρίως στους απόντες, σε ‘μάς. Ίσως γιατί η αντίληψη του Μίσσιου για τη ζωή , την ιστορία, το όνειρο δεν είναι μόνο γεμάτη από πολιτική κριτική αλλά  και από αισιοδοξία για τη ζωή και πίστη στη δημιουργική δύναμη του ανθρώπου. Ίσως, πάλι, γιατί μας έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα και είναι η στιγμή να αναρωτηθούμε, πώς αντιστέκεται κάποιος σήμερα;

«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη
Δραματουργική επεξεργασία: Σοφία Καραγιάννη, Μυρτώ Αθανασοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα 
Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης 
Επιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα Τρίκκα
Φωτισμοί: Βασιλική Γώγου
Βοηθός σκηνοθέτη: Αθανασία Κυμπούρη
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Trailer: Στέφανος Κοσμίδης
Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη
Παραγωγή:GAFF

Ερμηνεία: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Κωνσταντίνος Πασσάς, Δημήτρης  Μαμιός, Γιάννης Μάνθος

Πληροφορίες Παράστασης 

«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Παραστάσεις:  Από Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Σάββατο 17:15 
 
Διάρκεια παράστασης  85 λεπτά

«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο
Προπώληση εισιτηρίων
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kala-esy-skotothikes-noris-5os-xronos/

Θέατρο Σύγχρονο 
Ευμολπιδών 45, Γκάζι
(σταθμός Μετρό: Κεραμεικός)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3464380
 

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