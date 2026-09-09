Πέτρος Πολυχρονίδης: Δείτε το trailer για τη νέα σεζόν του 1% Club

O Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε με ένα backstage βίντεο στο instagram, μερικές στιγμές από όσες διαδραματίστηκαν στα γυρίσματα του trailer για την εκπομπή 1% Club, που θα προβάλλεται και τη νέα σεζόν στο Star!

«Αν δεν διασκεδάζεις στη δουλειά... πώς θα την κάνεις; 😉 Backstage του trailer για τη 2η σεζόν του "1% Club», έγραψε στη λεζάντα.

Το βίντεο δείχνει το σκηνικό και τους ανθρώπους της παραγωγής που εργάστηκαν για το τρέιλερ, την ώρα του γυρίσματος. Το trailer διαδραματίζεται με φόντο μια μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη με πολλά ράφια, γεμάτη με βιβλία. Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνονται οι κάμερες, τα φώτα, τα μικρόφωνα.

«Εσείς έχετε τέτοιο;», λέει ο παρουσιαστής δείχνοντας το παράσημο για τα μέλη του 1% Club.

Σε άλλο σημείο, που είναι με τη μακιγιέζ του, αστειεύεται λέγοντας: «Η Νικολέτα, να ξέρετε, μπορεί να πει δύο πράγματα για την καριέρα της. Έχει βάψει και βάφει τον Σάκη Ρουβά και το χέρι του Πολυχρονίδη».

«Το 2026 έχει εκπλήξεις! Cash or Trash με τον Πέτρο Πολυχρονίδη», λέει στη συνέχεια, ανοίγοντας το ξύλινο κουτί με το παράσημο του 1% club, αστειευόμενος με το σκηνικό που θυμίζει την εκπομπή του Star, Cash or Trash, με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

To 1% Club, το παιχνίδι στο οποίο η κοινή λογική είναι το κλειδί της επιτυχίας, έρχεται και τη νέα σεζόν στο Star!

«Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις με γνώσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο, όμως, κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις; Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι κι ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», λέει ο παρουσιαστής στο τρέιλερ για τη νέα σεζόν.