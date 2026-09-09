Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club

«Αν δεν διασκεδάζεις στη δουλειά... πώς θα την κάνεις;», έγραψε

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Πέτρος Πολυχρονίδης: Δείτε το trailer για τη νέα σεζόν του 1% Club

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δημοσίευσε backstage βίντεο από τα γυρίσματα του trailer για το 1% Club στο Instagram.
  • Η εκπομπή θα προβληθεί και τη νέα σεζόν στο Star, με φόντο μια μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη.
  • Ο παρουσιαστής αστειεύεται με τη μακιγιέζ του και αναφέρεται σε γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz.
  • Το 1% Club απαιτεί τύχη και ικανότητες, με στόχο την ανακάλυψη των εκλεκτών συμμετεχόντων.
  • Το trailer προαναγγέλλει εκπλήξεις και συνδέσεις με την εκπομπή Cash or Trash.

O Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε με ένα backstage βίντεο στο instagram, μερικές στιγμές από όσες διαδραματίστηκαν στα γυρίσματα του trailer για την εκπομπή 1% Club, που θα προβάλλεται και τη νέα σεζόν στο Star!

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»

«Αν δεν διασκεδάζεις στη δουλειά... πώς θα την κάνεις; 😉 Backstage του trailer για τη 2η σεζόν του "1% Club», έγραψε στη λεζάντα.

Το βίντεο δείχνει το σκηνικό και τους ανθρώπους της παραγωγής που εργάστηκαν για το τρέιλερ, την ώρα του γυρίσματος. Το trailer διαδραματίζεται με φόντο μια μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη με πολλά ράφια, γεμάτη με βιβλία. Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνονται οι κάμερες, τα φώτα, τα μικρόφωνα.

Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club

«Εσείς έχετε τέτοιο;», λέει ο παρουσιαστής δείχνοντας το παράσημο για τα μέλη του 1% Club.

Σε άλλο σημείο, που είναι με τη μακιγιέζ του, αστειεύεται λέγοντας: «Η Νικολέτα, να ξέρετε, μπορεί να πει δύο πράγματα για την καριέρα της. Έχει βάψει και βάφει τον Σάκη Ρουβά και το χέρι του Πολυχρονίδη». 

Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club

«Το 2026 έχει εκπλήξεις! Cash or Trash με τον Πέτρο Πολυχρονίδη», λέει στη συνέχεια, ανοίγοντας το ξύλινο κουτί με το παράσημο του 1% club, αστειευόμενος με το σκηνικό που θυμίζει την εκπομπή του Star, Cash or Trash, με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club

To 1% Club, το παιχνίδι στο οποίο η κοινή λογική είναι το κλειδί της επιτυχίας, έρχεται και τη νέα σεζόν στο Star!

«Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις με γνώσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο, όμως, κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις; Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι κι ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», λέει ο παρουσιαστής στο τρέιλερ για τη νέα σεζόν. 

 

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