Η απιστία είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι και η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει συγχωρήσει την απιστία, παραδεχόμενη μάλιστα πως, εκ των υστέρων, θεωρεί ότι η επιλογή αυτή ήταν λάθος.

«Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου… Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν…» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σμαράγδα Καρύδη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός μίλησε για τη σημαντική θέση που είχε πάντα ο έρωτας στη ζωή της, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που επέλεξε να τον βάλει πάνω ακόμη και από την επαγγελματική της πορεία.

«Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε… Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα», παραδέχτηκε η Σμαράγδα Καρύδη.