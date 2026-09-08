Τι είχε πει για τα ανίψια της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά/ βίντεο από MEGA

Πώς δεν απαντά στα μηνύματα όχι λόγω αγένειας αλλά λόγω ανημποριάς, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Μαρία Κανελλοπούλου.

«Συγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματα σας ....Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας... Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημποριά... Κα πάλι ευχαριστώ....» ανέφερε η ηθοποιός η οποία πριν από λίγες μέρες είχε ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο της προκάλεσε τραύμα στη σπονδυλική στήλη.



Η ηθοποιός, προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς και τους μαθητές της, όταν, πριν από λίγες μέρες, έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο facebook:



«δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».



Το “μυστήριο” στους followers της έλυσε ένας μαθητής της, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος ο οποίος και διευκρύνησε πως η ζωή της ηθοποιού δεν κινδυνεύει.



«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει». ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια συμπλήρωσε:



«Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα»,