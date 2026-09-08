Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»

Η ηθοποιός πριν από λίγες μέρες είχε ένα τροχαίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κανελλοπούλου δήλωσε ότι δεν απαντά στα μηνύματα λόγω ανημποριάς, μετά από τροχαίο ατύχημα που της προκάλεσε τραύμα στη σπονδυλική στήλη.
  • Προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς και μαθητές της με ανάρτησή της στο Facebook, λέγοντας "δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο".
  • Ο μαθητής της, Βαγγέλης Γέττος, διευκρίνισε ότι η ζωή της δεν κινδυνεύει και της στέλνει δύναμη.
  • Η ηθοποιός έχει υποστηριχθεί από την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι την ενθαρρύνουν να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Πώς δεν απαντά στα μηνύματα όχι λόγω αγένειας αλλά λόγω ανημποριάς, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Μαρία Κανελλοπούλου.

Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»

«Συγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματα σας ....Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας... Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημποριά... Κα πάλι ευχαριστώ....» ανέφερε η ηθοποιός η οποία πριν από λίγες μέρες είχε ένα τροχαίο ατύχημα  το οποίο της προκάλεσε τραύμα στη σπονδυλική στήλη.

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Η ηθοποιός, προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς και τους μαθητές της, όταν, πριν από λίγες μέρες, έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο facebook:

Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»
 «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».


Το “μυστήριο” στους followers της έλυσε ένας μαθητής της, ο  μουσικός Βαγγέλης Γέττος ο οποίος και διευκρύνησε πως η ζωή της ηθοποιού δεν κινδυνεύει.


«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει». ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια συμπλήρωσε:


«Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα»,

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ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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