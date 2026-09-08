Η εξειδίκευση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου / ΕΡΤNews

Τον κυβερνητικό σχεδιασμό για σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν συνιστά ένα ακόμη προσωρινό επιδοματικό μέτρο, αλλά ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαρθρωτική αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκονται η ενεργειακή αναβάθμιση, η εξοικονόμηση, οι επενδύσεις στις απαραίτητες υποδομές και η δικαιότερη κατανομή του οφέλους στην κοινωνία.

«Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενεργειακή δημοκρατία. Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

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