Έως και 1.200 ευρώ τον χρόνο θα μπορούν να καταθέτουν οι γονείς στον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» για το παιδί τους, με το κράτος να προσθέτει ισόποση συμμετοχή. Έτσι, μια αποταμίευση 100 ευρώ τον μήνα μπορεί να οδηγήσει σε κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών, σύμφωνα με τα σενάρια που παρουσιάστηκαν.

Το μέτρο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ και αφορά σε παιδιά έως δύο ετών, γεννημένα δηλαδή το 2025 και 2026. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο νέος μηχανισμός θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2027. Πρόκειται για έναν κλειστό λογαριασμό, στον οποίο η κρατική συμμετοχή θα αντιστοιχεί στις καταβολές των γονέων, μέχρι το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο.

Πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς»

Η βασική αρχή είναι «ένα προς ένα». Για κάθε ευρώ δηλαδή που θα καταθέτει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει ακόμη ένα ευρώ, έως το αρχικό ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως.

Εάν οι γονείς αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ τον χρόνο, το Δημόσιο θα προσθέτει άλλα 1.200 ευρώ. Στον λογαριασμό θα εισρέουν επομένως έως 2.400 ευρώ ετησίως.

Το ανώτατο αυτό όριο δεν προβλέπεται να παραμείνει σταθερό. Θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, επιτρέποντας υψηλότερες καταβολές όσο περνούν τα χρόνια.

Ο λογαριασμός θα είναι «κλειδωμένος» μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Το κεφάλαιο δε θα προορίζεται, δηλαδή, για την κάλυψη των τρεχουσών οικογενειακών αναγκών, αλλά θα συγκεντρώνεται ώστε να αποτελέσει οικονομική βάση όταν το παιδί γίνει 18 ετών.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, θα βρεθεί στα 18 του χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ.

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν

Με τις μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές και την αύξηση του ορίου κατά 10% ανά πενταετία, σε βάθος 18 ετών οι συνολικές καταβολές μπορούν να φτάσουν περίπου τα 49.304 ευρώ.

Από αυτά, περίπου 24.652 ευρώ θα προέρχονται από τους γονείς και άλλα 24.652 ευρώ από το κράτος.

Το ποσό των 49.304 ευρώ αφορά στις καταβολές και δεν αποτελεί απαραίτητα το τελικό κεφάλαιο που θα έχει το παιδί στα 18 του.

Ο λόγος είναι ότι ο λογαριασμός προβλέπεται να έχει επενδυτικό χαρακτήρα. Σε ενδεικτικά σενάρια που έχουν παρουσιαστεί, με μέση ετήσια απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να διαμορφωθεί περίπου στα 64.109 ευρώ, ενώ με μέση απόδοση 5% μπορεί να φτάσει περίπου στα 77.062 ευρώ.

Πρόκειται, ωστόσο, για υποθετικούς υπολογισμούς και όχι για εγγυημένες αποδόσεις. Η τελική αξία του λογαριασμού θα εξαρτηθεί από την πορεία των επενδύσεων και τους όρους λειτουργίας του προγράμματος.

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Τι σημαίνει για τους γονείς

Το βασικό όφελος για τις οικογένειες είναι ότι δε χρειάζεται να καλύψουν μόνες τους το σύνολο της αποταμίευσης.

Για παράδειγμα:

50 ευρώ τον μήνα από τους γονείς → άλλα 50 ευρώ από το κράτος.

100 ευρώ τον μήνα → άλλα 100 ευρώ από το κράτος.

1.200 ευρώ τον χρόνο → άλλα 1.200 ευρώ από το κράτος.

Η κρατική συμμετοχή λειτουργεί ως κίνητρο για μακροχρόνια αποταμίευση. Όσο οι γονείς καταθέτουν χρήματα, μέχρι το προβλεπόμενο όριο, το ποσό ενισχύεται ισόποσα από το Δημόσιο.

Για μια οικογένεια που δεν μπορεί να φτάσει το ανώτατο όριο, η λογική παραμένει ίδια. Μικρότερη κατάθεση σημαίνει μικρότερη κρατική συμμετοχή, αλλά πάντα με αναλογία ένα προς ένα.

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Για τι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η φιλοσοφία του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» είναι το κεφάλαιο να λειτουργήσει ως οικονομική βάση για τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής του παιδιού.

Σπουδές, στέγη ή ένα επαγγελματικό ξεκίνημα είναι ενδεικτικές ανάγκες στις οποίες θα μπορούσε να κατευθυνθεί το ποσό μετά την ενηλικίωση.

Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για το δημογραφικό και τις οικογένειες με παιδιά. Η διαφορά του σε σχέση με μια κλασική οικονομική ενίσχυση είναι ότι δημιουργεί έναν μηχανισμό μακροχρόνιας αποταμίευσης, με κοινή συμμετοχή οικογένειας και κράτους.

Παρά την ανακοίνωση του βασικού μοντέλου, υπάρχουν ωστόσο ακόμη λεπτομέρειες εφαρμογής που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καθοριστούν οι ακριβείς κανόνες επένδυσης των χρημάτων, ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού, το επενδυτικό ρίσκο, καθώς και οι τελικοί όροι με τους οποίους θα αποδεσμεύεται το κεφάλαιο όταν το παιδί φτάσει στην ενηλικίωση.

Το βέβαιο, με βάση την ανακοίνωση στη ΔΕΘ, είναι ότι οι γονείς και το κράτος θα αποταμιεύουν μαζί για το παιδί.