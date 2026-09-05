Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε

Η αναφορά στους δύο πιλότους του μοιραίου Phantom

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Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε
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Πολιτικη
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.26, 19:46
Απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

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Με βαρύ το κλίμα και στο Βελλίδειο, μετά την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε

Στην αρχή της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν, κατά την έναρξη της ομιλίας του. 

«Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά», είπε ο Πρωθυπουργός. 

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε

Στη συνέχεια, περιέγραψε «ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο».

Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030

«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός, έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Το ενδιαφέρον μας στο σύνολο της κοινωνίας: επαγγελματίες - μικρομεσαίες επιχειρήσεις - συνταξιούχους - υπαλλήλους Δημοσίου - αγρότες - μισθωτούς ιδιωτικού τομέα - οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ενοικιαστές», συνέχισε. 

Μητσοτάκης: Tο πακέτο μέτρων για όλες τις κοινωνικές ομάδες

  • Μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες

«Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού. Ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες»

  • Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα) για τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις κατά 5% (φορολογικό έτος 2028), μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

  •  Στα 400 ευρώ από τα 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους 

  • Μηδενικός φόρος στους επαγγελματίες αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

  • Αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000€ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028

  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027

  • Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

  • Κλειστός κουμπαράς για κάθε παιδί έως 2 ετών

Ένα «καινοτόμο» μέτρο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που αφορά στη νέα γενιά. Πρόκειται για έναν λογαριασμό αποταμίευσης για κάθε παιδί έως 2 ετών, στο οποίο το κράτος θα διπλασιάζει κάθε μήνα το ποσό που θα αποταμιεύουν οι γονείς του (έως 1.200 ευρώ). Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

«Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

  • Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους, με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ
  • Αύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών
  •  Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον Ιανουάριο, με την περικοπή κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος
  •  Μόνιμη τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων
  • Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δις € μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
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