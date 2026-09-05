Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις

Μερικές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να ταξιδεύεις, ακόμα και αν φοβάσαι

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Είμαστε πολλοί εκεί έξω που τρέμουμε και μόνο στην ιδέα του να πετάξουμε με αεροπλάνο. Και αν ρωτάς εμένα, η εξάσκηση δεν βελτιώνει την κατάσταση. Αν και πετάω τουλάχιστον 4-5 φορές τον χρόνο, ο φόβος δεν έχει εξαλειφθεί.

Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις

Αυτό όμως που κατάλαβα είναι ότι εφόσον δεν μπορώ να το αποφύγω, καλό είναι να βρω τους τρόπους να μην φοβάμαι τόσο. Και η σωστή πληροφόρηση είναι το κλειδί. Όσα περισσότερα ξέρεις για το τι πυροδοτεί τον φόβο σου καθώς και για το πώς λειτουργεί ένα αεροπλάνο, τόσο περισσότερο θα το εκλογικεύσεις και θα το δεις στην πραγματική του διάσταση.

Σημάδια που φανερώνουν διαίσθηση και ότι ξέρεις να «διαβάζεις» ανθρώπους

Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι στατιστικά, ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης είναι το αεροπλάνο. Ας δούμε λοιπόν πώς θα κάνεις την επόμενη πτήση σου πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη.

Δεν αγχώνεσαι επειδή κινδυνεύεις, αλλά επειδή νιώθεις δυσφορία

Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις

Είναι σημαντικό να κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό πριν την απογείωση. Είναι λογικό να νιώθεις άβολα όταν ακούς έντονους ήχους και βλέπεις από το παράθυρο ότι αφήνεις το έδαφος. Δεν σου είναι μία οικεία κατάσταση, εκτός και αν ταξιδεύεις κάθε εβδομάδα. Μπορεί να σε ξεγελά ο εγκέφαλός σου γιατί μπαίνει σε fight or flight mode, αλλά είναι φυσιολογικό. Απλώς να θυμάσαι ότι δεν το νιώθεις επειδή κινδυνεύεις πραγματικά.

Μην βλέπεις βίντεο με συγκρούσεις

Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις

Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει κι εσένα, αλλά πριν τα ταξίδια μου, πέφτω συνέχεια πάνω σε βίντεο με διάφορα ευτράπελα που συμβαίνουν σε πτήσεις. Ενδεχομένως και σε πτώσεις που έχουν γίνει πρόσφατα. Μαθαίνω πλέον να τα αποφεύγω και αν είναι να δω κάποιο βίντεο, προτιμώ εκείνα με τους πιλότους που μου εξηγούν πώς λειτουργεί η πτήση και τι σημαίνει αναταράξεις.

Καταστροφολογείς γενικά

Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που σκέφτεται πάντα το χειρότερο σενάριο, γιατί να κάνεις εξαίρεση εδώ; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει γενικά να αλλάξεις στάση και να σκεφτείς ότι το χειρότερο σενάριο είναι η εξαίρεση και πως, στατιστικά μιλώντας, δεν θα συμβεί σε εσένα. Αλλά ακόμα κι αν συμβεί, δυστυχώς, δεν βρίσκεται στον έλεγχό μας.

Διάβασε πώς μπορείς να ξεπεράσεις τις φοβίες σου για τα αεροπλάνα, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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