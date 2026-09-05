Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 31χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας - Ειδυλλίας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, παραμένει υπό μηχανική υποστήριξη στη ΜΕΘ, όπου και φρουρείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 31χρονος αντιμετώπιζε στο παρελθόν προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές δομές.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:50, όταν ο 31χρονος έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., του έδωσαν επανειλημμένες και σαφείς εντολές να αφήσει το μαχαίρι. Ο άνδρας φέρεται να μην ανταποκρίθηκε και συνέχισε να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 31χρονος φέρεται να κινήθηκε προς τον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον περιορίσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έσπασε τη τζαμαρία, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα και να μεταφερθεί επίσης στο Θριάσιο.

Στη συνέχεια, και ενώ η απειλητική συμπεριφορά συνεχιζόταν, ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε μία φορά. Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο 31χρονος τραυματίστηκε στη θωρακική χώρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης, πριν από τον πυροβολισμό ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;».

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, με την Ελληνική Αστυνομία να αναφέρει ότι διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες και τα πραγματικά περιστατικά υπό τα οποία έγινε η χρήση του όπλου.