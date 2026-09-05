Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε υπαίθρια έκταση στα Τουρκοβούνια, στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και το Γαλάτσι.

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενώ στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανακριτικής διερεύνησης στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο.

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τριών ανηλίκων, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να πέταξαν κροτίδες.

Από τις κροτίδες προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής ύλης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.

Κατά την εξέτασή τους, οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας, εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειές της, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους. Παράλληλα, ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό.