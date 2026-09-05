Υπάρχει λόγος που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τη βραδινή περιποίηση ως το πιο σημαντικό skincare ritual της ημέρας. Όσο κοιμόμαστε, η επιδερμίδα δεν χρειάζεται να αμυνθεί απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία ή τη ρύπανση και αφιερώνει όλη της την ενέργεια στην αποκατάσταση των φθορών που προκάλεσε η ημέρα.

Είναι η ιδανική στιγμή για να ενισχύσουμε αυτή τη φυσική διαδικασία με προϊόντα που καθαρίζουν σε βάθος, ενυδατώνουν και προσφέρουν στοχευμένη δράση.

Η βραδινή ρουτίνα ομορφιάς δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρα για να είναι αποτελεσματική. Το σημαντικό είναι να εφαρμόζεις τα προϊόντα με τη σωστή σειρά, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο σε κάθε σύνθεση να δράσει αποτελεσματικά.

Ακολουθώντας αυτά τα οκτώ βήματα, βοηθάς την επιδερμίδα σου να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ώρες του ύπνου, ώστε κάθε πρωί να δείχνει πιο υγιής, πιο φωτεινή και πιο ανθεκτική απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ντεμακιγιάζ

Το πρώτο βήμα είναι πάντα η αφαίρεση του μακιγιάζ. Ένα νερό micellar ή ένα γαλάκτωμα ντεμακιγιάζ απομακρύνει το foundation, το αντηλιακό, τη μάσκαρα και τους ρύπους χωρίς να ταλαιπωρεί την επιδερμίδα. Ακόμη κι αν δεν φοράς έντονο μακιγιάζ, είναι σημαντικό να απομακρύνεις τα υπολείμματα της ημέρας πριν προχωρήσεις στον καθαρισμό.

Καθαρισμός

Αμέσως μετά ακολουθεί ένας καθαρισμός με προϊόν βάσης ελαίου. Τα cleansing oils και τα balms διαλύουν αποτελεσματικά το αντηλιακό, το σμήγμα και τους ρύπους που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να αφήνουν την επιδερμίδα ξηρή ή να διαταράσσουν τον επιδερμικό φραγμό. Είναι το πρώτο βήμα του διάσημου double cleansing που έχει γίνει βασικός κανόνας στην κορεάτικη περιποίηση.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου